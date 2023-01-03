港股黑期低水60點　比特幣企1.66萬美元

●踏入亞洲時段，港匯見7.8068；離岸人民幣(CNH)報6.9277；美元兌日圓處130.77；歐元報1.0676，英鎊報1.2063。金價穩升至1,829.27美元。比特幣靠穩，報1.66萬美元。道指期貨升70點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水60點。

●德國及法國股市在2023年首個交易日高收。德國DAX指數收報14,069點，升145點或1.05%；法國CAC指數收報6,594點，升120點或1.87%。英國股市因元旦假期休市。

●Tesla去年交付量逾131萬輛，按年增長40%，但未達公司設定按年增長50%的目標。

●美股元旦假期休市。道指上周五(2022年12月30日)收報33,147點，跌73點或0.22%；標指收報3,839點，跌9點或0.25%；納指收報10,466點，跌11點或0.11%。道指、標指、納指去年跌幅分別為8.78%、19.44%、33.1%。

●港股ADR指數上周五下跌，按比例計算，收報19,664點，跌117點。

●即月恒生指數夜期上周五收報19,708點，跌207點，低水73點，成交12,316張。

●紐約期油上周五收報每桶80.26美元，升1.86美元或2.4%，全年累升近7%；倫敦布蘭特期油收報每桶85.91美元，升2.45美元或2.9%，全年累升約10.5%。

●紐約期金上周五收報每安士1,826.2美元，升0.2美元，全年累跌逾0.1%。

●IMF總裁：中國疫情料如森林大火，拖累全球經濟。

●比亞迪12月新能源汽車銷量23萬輛，按年增1.5倍。

●內地元旦節假期國內出遊錄逾5,271萬人次，按年增長0.44%。

●二手蝕讓不絕！沙田兩房3年貶11% 粉嶺三房5年損手沽

●東方日報B1：大和憂港太陽能股今年無運行

●【東方產評】營商投資甚艱難 新歲滯脹更兇殘