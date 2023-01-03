恒指倒升逾百點呈V彈　重上19900點水平

港股走勢反覆，跌逾470點後最新倒升逾百點，彈上19,900點水平，高低波幅636點。恒生指數最新倒升逾130點或0.7%，至19,919點；國企指數亦升逾30點或0.5%，報6,739點；恒生科技指數則升11點或0.2%，報4,139點。主板成交暫逾463億港元。

個股方面，中國聯通漲逾5.5%；阿里巴巴及友邦保險齊倒升逾1%。另早段領跌的滙豐、京東、美團及小米跌幅全線收窄至不足1%。

【09:54】恒指曾跌逾400點 低見19300點水平 美團挫近5%

港股愈跌愈多，跌至19,300點水平，恒生指數最多跌477點或2.4%，暫低見19,303點，最新仍跌逾400點或2%，至19,371點；國企指數亦跌逾150點或2.2%，報6,553點；恒生科技指數則跌100點或2.5%，報4,023點。主板成交暫逾200億港元。

藍籌股受壓，滙豐控股挫近3%，險守47元。友邦保險跌幅擴大至2.5%，港交所跌1.7%，建設銀行跌2.2%，中移跌0.8%。

主要科網股未止跌，美團跌4.5%，京東跌3.5%，小米跌3%，阿里巴巴跌1.2%，騰訊跌1%，快手及嗶哩嗶哩跌1%。

比亞迪跌0.9%，公司12月新能源汽車銷量23萬輛，按年增1.5倍。

【09:21】港股2023年首交易日跌逾200點 滙豐及港交所跌近2%

港股於2023年首個交易日下跌，恒生指數低開210點或1.07%，報19,570點；國企指數低開80點或1.2%，報6,624點；恒生科技指數低開47點或1.15%，報4,081點。主板成交暫約9.94億港元。

重磅股乏力，滙豐控股跌1.5%，建設銀行跌1.6%，港交所跌近2%，中移跌0.6%，友邦保險跌0.2%。

大型科網股拖低大市，京東挫3.2%，美團跌近1%，阿里巴巴跌0.6%，快手跌0.4%，嗶哩嗶哩跌1.4%；而騰訊及小米無升跌。