李偉傑：越秀交通基建受惠大灣區發展機遇　建議約4.1元可吸納

公司將於1月10日召開股東特別大會，審批廣州北二環公司就廣州北二環高速改擴建擬議征地協議，以紓緩廣州北二環高速現時已接近飽和的交通壓力，提高通行能力，擴大長期核心收益，利好公司把握大灣區的經濟及基礎設施長期發展規劃。

廣州北二環高速地理位置優越是廣州市北部的交通要道，是連接大灣區兩個核心一線城市廣州與深圳，以及佛山與東莞等其他主要城市公路網的一部分，廣州北二環高速是大灣區龐大交通網絡的重要組成部分，經濟發展及公路需求潛力大。目前，廣州北二環高速車流已經大致飽和，改擴建迫切性明顯可見，訂立擬議征地協議為廣州北二環高速改擴建項目的必要步驟。

值得留意的是，廣州北二環高速是公司最主要創收資產，該項目高速在2017到2021年的路費收入均超11億元人民幣，除2020年因為疫情而受到影響外。廣州北二環高速於2021年的路費收入佔公司於2021年總路費收入約30.7%，營收確定性高，改擴建後無需培育期即可帶來穩定及更多的現金流。此外，廣州北二環高速改擴建後，其經營權期限可延長最多25年至2053年，優化項目資產質量，擴大公路資產規模，而提升收費公路也是未來發展空間，鞏固公司於收費公路的投資、建設、經營及管理方面的核心優勢，推動企業持續經營，符合公司「立足粵港澳大灣區」的投資發展戰略，加強大灣區的優質資產項目。

現時，廣州北二環公司已取得落實廣州北二環高速改擴建項目所需的大部分關鍵政府預批准。獲得通過批准後，預計廣州北二環高速改擴建項目主要工程於2023年6月動工，於2028年內完工，屆時廣州北二環高速改擴建項目將建成通車。股價走勢上，該股去年從低位受惠復常概念出現明顯反彈，建議可在250天平均線水平4.1港元上下開始吸納，初步已近兩年高位4.8元作為初步目標。待內地疫情今年逐步消退，公司股價有望進一步挑戰6元以上水平，上升空間大，防守位在3.7元。

華盛證券經紀部董事李偉傑

(筆者為證監會持牌人，本人及/或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益)