傳減產AirPods等產品　蘋果概念股捱沽　瑞聲跌2%

外媒報道，Apple以需求減弱為由，通知中國供應商首季減產AirPods、Apple Watch及MacBook零部件，是繼iPhone 14系列傳出因入門款型號銷售欠佳，Apple縮減相關訂單後，最新Apple減少訂單的消息。

業內人士指，iPhone、AirPods、Apple Watch及MacBook是Apple目前最重要的4大硬件產品，若4大產品線都面臨砍單風險，凸顯全球消費性產品市況比預期差。另外，AirPods、Apple Watch和MacBook的零部件中，台系廠商在MacBook零部件扮演的角色相對重要，AirPods與Apple Watch目前主要協力廠都是內地廠商。