傳減產AirPods等產品 蘋果概念股捱沽 瑞聲跌2%
2023年01月03日 10:25
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（Getty Images圖片）
蘋果公司(Apple Inc.)傳減產AirPods等產品，蘋果概念股周二(3日)早市普遍捱沽，其中瑞聲科技(02018)下跌2.3%；高偉電子(01415)挫2%；舜宇光學科技(02382)跌0.3%；比亞迪電子(00285)升0.3%；收購德國汽車零件廠的鴻騰精密(06088)則升1.4%。
外媒報道，Apple以需求減弱為由，通知中國供應商首季減產AirPods、Apple Watch及MacBook零部件，是繼iPhone 14系列傳出因入門款型號銷售欠佳，Apple縮減相關訂單後，最新Apple減少訂單的消息。
業內人士指，iPhone、AirPods、Apple Watch及MacBook是Apple目前最重要的4大硬件產品，若4大產品線都面臨砍單風險，凸顯全球消費性產品市況比預期差。另外，AirPods、Apple Watch和MacBook的零部件中，台系廠商在MacBook零部件扮演的角色相對重要，AirPods與Apple Watch目前主要協力廠都是內地廠商。