【高盛推介】美團逆市下跌　資金持續吸納好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：美團日前曾迫近190港元水平，唯及後受壓下挫，上周五(2022年12月30日)急跌約5%後，周二(3日)早段曾再度急挫。早上低開約1%後曾跌穿170元水平，最低見164.7元的一個月低位。現走勢靠穩跌幅收窄，報173.3元，跌約0.8%。有券商就內地當局近期放寬防疫措施，指消費者信心可能會逐漸恢復，並對互聯網行業持正面看法，將美團列為首選股份之一。

觀察個股輪證資金流向，好倉於過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約3,160萬元，為同期最多資金流入的個股相關資產。淡倉於上周四(2022年12月29日)錄得約420萬元資金流入後，上周五獲資金轉向沽出。

觀察港股通資金流向，則見北水上周五轉向沽出美團，錄得約1.8億元資金淨賣出。

美團購29614，行使價200元，2023年3月28日到期，實際槓桿5.7倍，貼價、低街貨，為3月份高槓桿兼貼價的選擇。

美團購28333，行使價210元，2023年5月25日到期，實際槓桿4.5倍，中期。

美團購29935，行使價230元，2023年6月6日到期，實際槓桿4.6倍，低面值、低街貨。

美團牛64664，收回價160元，行使價157元，換股比率500，槓桿比率10.5倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

美團牛64109，收回價150元，行使價147元，換股比率500，槓桿比率6.6倍，相近收回價遠牛中街貨較低。

美團沽29320，行使價148.8元，2023年3月30日到期，實際槓桿4.2倍，高槓桿。

美團沽29389，行使價169.9元，2023年3月13日到期，實際槓桿4.3倍，貼價、低街貨。

美團熊50525，收回價195元，行使價198元，換股比率500，槓桿比率6.8倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

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