【高盛推介】美團逆市下跌 資金持續吸納好倉
2023年01月03日 11:08
東網電視更多新聞短片
高盛(亞洲)有限責任公司：美團日前曾迫近190港元水平，唯及後受壓下挫，上周五(2022年12月30日)急跌約5%後，周二(3日)早段曾再度急挫。早上低開約1%後曾跌穿170元水平，最低見164.7元的一個月低位。現走勢靠穩跌幅收窄，報173.3元，跌約0.8%。有券商就內地當局近期放寬防疫措施，指消費者信心可能會逐漸恢復，並對互聯網行業持正面看法，將美團列為首選股份之一。
觀察個股輪證資金流向，好倉於過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約3,160萬元，為同期最多資金流入的個股相關資產。淡倉於上周四(2022年12月29日)錄得約420萬元資金流入後，上周五獲資金轉向沽出。
觀察港股通資金流向，則見北水上周五轉向沽出美團，錄得約1.8億元資金淨賣出。
投資者如看好，認購證方面的貼價選擇可留意低街貨美團購(29614)。中期選擇可留意美團購(28333)。低面值選擇可留意低街貨美團購(29935)。牛證方面的近牛選擇可留意屬適合即市部署的美團牛(64664)，遠牛選擇可留意屬適合過夜部署的美團牛(64109)。
美團購29614，行使價200元，2023年3月28日到期，實際槓桿5.7倍，貼價、低街貨，為3月份高槓桿兼貼價的選擇。
美團購28333，行使價210元，2023年5月25日到期，實際槓桿4.5倍，中期。
美團購29935，行使價230元，2023年6月6日到期，實際槓桿4.6倍，低面值、低街貨。
美團牛64664，收回價160元，行使價157元，換股比率500，槓桿比率10.5倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
美團牛64109，收回價150元，行使價147元，換股比率500，槓桿比率6.6倍，相近收回價遠牛中街貨較低。
美團沽29320，行使價148.8元，2023年3月30日到期，實際槓桿4.2倍，高槓桿。
美團沽29389，行使價169.9元，2023年3月13日到期，實際槓桿4.3倍，貼價、低街貨。
美團熊50525，收回價195元，行使價198元，換股比率500，槓桿比率6.8倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2023年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載：http://www.gswarrants.com.hk 。