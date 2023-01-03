調查：55%港投資者擬減持現金抗通脹　半數欲轉攻虛擬資產

渣打銀行發表《財富預期2022報告》，發現在高通脹情況下，香港富裕投資者改變資產配置，由持有現金及股票轉移至新興資產類別，例如可持續投資產品及虛擬資產。

根據調查結果，54%的香港投資者積極管理其財富及會改變投資策略，以應對現時不明朗的市場環境。

為抵禦高通脹，55%的香港投資者表示來年計劃減持現金，故此資產配置當中現金的比重預計將由2022年的23.3%，下降至2023年的17.5%。由於市場比較波動，投資者亦計劃減持股票，資產配置中股票的比例將由2022年的7.8%，下跌至2023年的12.9%。

而投資者在重新配置資產時，會考慮加入新興資產類別以分散投資。在香港，6成投資者已參與可持續投資，主要原因包括：「相信有必要投資於未來」、「參與為環境及社會帶來好處的投資能讓他們感覺良好」，以及「化石燃料價格上升，增加了他們對綠色能源的信心」。同時，45%受訪的香港投資者表示，來年將增加投資於可持續投資產品。

此外，近一半受訪香港投資者已投資虛擬資產，而「分散資產組合」及「他人在投資虛擬資產獲得的可觀回報」亦成為超過5成投資者計劃增加投資虛擬資產的部分原因。

渣打香港財富管理業務主管何文俊表示，為應對通脹及其他引致全球市場不穩定的因素，投資者改變資產配置，由持有傳統的資產類別轉移至新興資產類別。香港的零售投資者在過去數年對可持續投資展現出強烈興趣，相關產品的銷售及資產的佔比每年均錄得增長。渣打香港去年亦已新增兩隻可持續基金，以滿足客戶對這類投資的需要。高通脹及全球衰退的危機持續為市場加添不穩定因素，渣打香港的財富專家為客戶提供配合其個人投資目標的專業意見，協助投資者更快地按市場變化規劃其資產配置，更安穩地度過現時的市場環境及達到其長遠的目標。

該報告涵蓋包括香港在內的14個位於亞洲、非洲及中東增長市場，當中訪問了1.5萬名新晉富裕、富裕及高淨值投資者，以了解他們在面對不確定的市場前景下如何管理其財富。