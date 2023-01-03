【高盛推介】憧憬内地通關利好　銀娛、金沙急彈創一年新高

高盛(亞洲)有限責任公司：有券商料澳門博彩營運商的中場博彩收入，將於今年或會完成恢復至新冠疫情之前水平，並指目前該行業的預計盈利預期、估值及股價均有很大上升空間，及表示看好澳門博彩營運商後市。

市場繼續受內地即將通關消息利好，相關板塊繼續抽升，包括澳門博彩股，當中銀河娛樂周二(3日)早段下跌後隨即發力急彈，最高見54.7港元，創一年新高。現報53.95元，升約4.6%。金沙中國亦於周二早段下跌後急彈，最高見28.2元，亦創一年新高。現報27.6元，升約6.6%。

觀察個股輪證資金流向，銀娛好倉於上周四及上周五共錄得約60萬元資金淨買入。上周三至上周五共錄得約70萬元資金流入銀娛淡倉。

金沙方面，好倉於上周五獲資金轉向流入，有約20萬元。淡倉於上周三及上周四共錄得約100萬元資金流入後，上周五獲資金轉向沽出。

銀河購29139，行使價63.93元，2023年3月28日到期，實際槓桿7.4倍，高槓桿、低街貨。

銀河沽11128，行使價40.35元，2023年5月31日到期，實際槓桿5.2倍，高槓桿、低街貨。

銀河沽29498，行使價50.75元，2023年10月20日到期，實際槓桿2.8倍，貼價。

金沙購29748，行使價32.9元，2023年6月1日到期，實際槓桿4.2倍，高槓桿、低街貨。

金沙沽11486，行使價19.26元，2023年6月23日到期，實際槓桿3.2倍，高槓桿。

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