【高盛推介】憧憬内地通關利好 銀娛、金沙急彈創一年新高
2023年01月03日 12:06
東網電視更多新聞短片
（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：有券商料澳門博彩營運商的中場博彩收入，將於今年或會完成恢復至新冠疫情之前水平，並指目前該行業的預計盈利預期、估值及股價均有很大上升空間，及表示看好澳門博彩營運商後市。
市場繼續受內地即將通關消息利好，相關板塊繼續抽升，包括澳門博彩股，當中銀河娛樂周二(3日)早段下跌後隨即發力急彈，最高見54.7港元，創一年新高。現報53.95元，升約4.6%。金沙中國亦於周二早段下跌後急彈，最高見28.2元，亦創一年新高。現報27.6元，升約6.6%。
觀察個股輪證資金流向，銀娛好倉於上周四及上周五共錄得約60萬元資金淨買入。上周三至上周五共錄得約70萬元資金流入銀娛淡倉。
金沙方面，好倉於上周五獲資金轉向流入，有約20萬元。淡倉於上周三及上周四共錄得約100萬元資金流入後，上周五獲資金轉向沽出。
投資者如看好銀娛，可留意屬高槓桿的低街貨銀河購(29139)。
銀河購29139，行使價63.93元，2023年3月28日到期，實際槓桿7.4倍，高槓桿、低街貨。
銀河沽11128，行使價40.35元，2023年5月31日到期，實際槓桿5.2倍，高槓桿、低街貨。
銀河沽29498，行使價50.75元，2023年10月20日到期，實際槓桿2.8倍，貼價。
金沙購29748，行使價32.9元，2023年6月1日到期，實際槓桿4.2倍，高槓桿、低街貨。
金沙沽11486，行使價19.26元，2023年6月23日到期，實際槓桿3.2倍，高槓桿。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2023年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載：http://www.gswarrants.com.hk 。