台積電今年資本開支料近400億美元　再創新高

外媒報道，市傳台積電因應未來3年增長所需，在台灣擴產與投資研發、美日海外擴產、成熟製程升級等3大動力驅動下，今年資本開支有望逼近400億美元(約3,120億港元)，再創新高，即按年增加至少5.6%，不受半導體市場短線庫存調整影響。

報道指，台積電日前在美國加州舉辦暌違4年的實體投資者日活動時，釋出在台灣持續擴充先進製程，已啟動2納米與1納米投資規劃的大方向，美國、日本等地新廠2024年產能也將逐步開出，預估2027年左右，海外產能將達總產能20%。

為了實現穩健增長目標，市傳台積電在2022年資本開支計劃360億美元後，2023年資本開支有望逼近400億美元，介乎380億至390億美元。

此外，三星晶圓代工事業為了追趕台積電，在記憶體市況不佳之際，傾注資本開支在晶圓代工業務，業界估計，三星晶圓代工事業今年資本開支至少200億美元，年增超過一成，台積電為維持技術領先及客戶中長期結構增長所需，初步看來沒必要因短期庫存調整就在投資上煞車。

台積電預計下周四(12日)召開法說會，屆時有望說明最新資本開支計劃。