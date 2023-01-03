花旗：年初投資防守至上　恒指今年望見23000點

踏入港股2023年首個交易日，投資者關注新一年資金配置。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪稱，年初投資策略仍以防守為主，「債仍優於股」，但料在首季經歷內地新冠病例上升後，經濟復甦速度料將開始加快，港股回暖，恒指今年有望高見23,000點。

他又指，中資股去年盈利累跌7%，受惠內地重新開放，今年中資股盈利有望回復雙位數增長，估值或從低迷水平回升。增長股方面，花旗指內地對科企的監管有緩和迹象，料今年當局有望批出600至900個遊戲版號，利好科企。

外界普遍預期美國聯儲局今年首季繼續加息，花旗料本港按揭利率隨之上升，實際按息有望在4厘見頂。

首季住宅樓價或再跌5%，但其後在內地通關帶動或部分內地投資者需求下半年回升下，樓價有望反彈5%，故料今年整體樓價年底持平。

該行銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖認為，美國今年70%機率陷入衰退，料第三、四季國內生產總值(GDP)將分別按年跌2%及1%。就業市場轉差，失業率今年或升至逾5%，迫使聯儲局年底出現貨幣政策轉向，減息幅度料為今次加息周期幅度的一半。

同時，通脹因需求回落將會持續向下，今年底或回落至3.5%，明年底再進一步降至2.5%，惟不太可能回復至疫前低水平。

他指，經濟衰退將進一步打擊美企盈利，而美股目前估值仍未完全反映盈利下行壓力，料標指年中將回落至3,700點，年底則因聯儲局幣策改變而回試4,000點。

日本貨幣政策今年亦有望轉向，陳認為，日圓兌每美元在未來6至12個月料維持在133水平，最高更有望反彈至125水平，即每百日圓兌港元約在6.2水平。他指，日本央行的明顯轉向時機或需待新任央行行長在4月上台，惟近期已見部分央行委員會成員講話偏「鷹」。