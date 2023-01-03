陳偉明：2023年港股「高、低、高」格局

港股2022年經歷熊三下挫，由年頭2月高位25,050點反覆下插，至股災10月14,597點見底，創超過13年新低，高位計跌超過10,000點(大約跌42%)，港股表現疲弱主因美國加息、俄烏戰爭、內地疫情再爆發與維持清零政策及人民幣貶值等因素，而美國上年3月開始加息周期，激進地連加7次息，累計加息4.25厘，在加息周期、內地反壟斷監管、中概股審計問題等因素拖累下，過往大受歡迎的新經濟及科技板塊急挫。

然而，隨着美國通脹數據回落，市場開始預期利率快將見頂，加上內地意外地突然放棄動態清零政策，全面解除防疫措施改為「與疫共存」，恒指去年最後兩個月由全年低位14,597點反彈至12月高位20,999點，反彈逾5,500點(大約升38%)，科技及復常概念爆升。

預期2023年港股有機會出現高、低、高格局，第一季續炒內地重啟經濟及美國加息見頂放慢加息步伐，港股有望反彈至22,000點，但隨後可能因為美國高息周期要維持一段時間引發衰退的憂慮而拖累港股回落，不過，在內地重啟經濟支持下港股又再度回升。

短期內，港股可能因為內地染疫人數急增，大約在20,200點附近預阻，但整體反覆向上隔局不變。策略上，傾向在恒指19,500點以下分注Short Put吸納受惠於內地通關的濠賭股及本地收租股。

耀才證券銷售客戶服務部高級經理陳偉明