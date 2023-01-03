恒生推「派e利是」接財神大抽獎　送足金財神金牌及NFT

恒生為客戶送上「2023接財神大抽獎」。由1月14日至2月10日期間，客戶只要透過恒生Mobile App「派e利是」、以轉數快轉帳或登記恒生為轉數快預設收款銀行，即可透過HARO WhatsApp參加大抽獎，有機會贏取9999足金財神金牌等超過5,000份豐富獎賞。適逢今年為恒生踏入90周年誌慶，銀行更特別創鑄了90個精心設計的限量版財神NFT。

恒生在新一年更與客戶同步邁向Web 3.0世界。恒生銀行元宇宙分行將於1月12日正式登陸虛擬世界The Sandbox的MetaGreen。玩家在佔地兩層的元宇宙分行除了可獲取ESG投資知識和恒生綠色NFT資訊外，更可通過小遊戲學習投資理財小知識。「派e利是」的客戶在參與接財神大抽獎後造訪恒生元宇宙分行，完成小遊戲即可與Web 3.0的恒生財神拜年及參與另一重抽獎，有機會額外贏取9999足金財神金牌或38港元電子餐飲禮券。

此外，恒生結合線上線下服務優勢，推出網上預約新鈔套裝兌換服務。每份新鈔套裝總值4,000元，包括50張20元新鈔、20張50元新鈔及20張100元新鈔。由即日(3日)起，客戶可分階段登入恒生e-Banking作網上預約，選擇日期、時間和分行以兌換一套新鈔套裝。

除新鈔套裝外，恒生全線地面分行將於周四(5日)起，為客戶提供兌換新鈔服務，換完即止。客戶親身前往分行前，可預先透過恒生Mobile App遙距使用櫃位手機取票服務，以減省在分行內等候的時間。