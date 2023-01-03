道期升逾100點 油金走勢靠穩
2023年01月03日 16:11
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●美匯指數升1%，報104.19；港匯見7.8102；離岸人民幣(CNH)報6.8967；美元兌日圓報130.16；歐元企1.0621，英鎊處1.2024。金價穩升，至1,843美元。油價靠穩，布油報86.3美元，紐油報80.71元。比特幣略軟，於1.6萬美元水平爭持。道指期貨升182點。
●市後關注點
23:00 美國11月建築開支
●恒生指數於2023年首個交易日先跌後升，全日收報20,145點，升363點或1.84%；國企指數收報6,833點，升129點或1.92%；科技指收報4,233點，升104點或2.53%。主板成交1,206.53億港元。https://bit.ly/3Z7Ndyo
-花旗：年初投資防守至上，恒指今年望見23,000點。
-吉汽旗下極氪上月交付汽車按年升約199%。
-傳減產AirPods等產品，蘋果概念股捱沽。
●內地A股紅盤高收，滬綜指收升27點，生物製藥、軟件、國防軍工板塊表現較好。相反，證券及酒店旅遊板塊下挫。https://bit.ly/3WXZWll
●中國經濟：
-中證監：關注上市公司再融資，做好資本市場「看門人」。
-內地上月財新製造業PMI報49，遜預期。
●香港經濟：
-財金官員：今年擬訪歐洲及東盟，主動邀請國際機構來港開會。
●調查：55%港投資者擬減持現金抗通脹，半數欲轉攻虛擬資產。
●台積電今年資本開支料近400億美元，再創新高。
●新加坡2022年經濟增長3.8%，好過預期。
●新加坡銀行任命高盛前高管巫毅盛為CEO。
●Tesla去年交付量逾131萬輛，惟按年增幅未達標。