道期升逾100點 油金走勢靠穩

●美匯指數升1%，報104.19；港匯見7.8102；離岸人民幣(CNH)報6.8967；美元兌日圓報130.16；歐元企1.0621，英鎊處1.2024。金價穩升，至1,843美元。油價靠穩，布油報86.3美元，紐油報80.71元。比特幣略軟，於1.6萬美元水平爭持。道指期貨升182點。

●市後關注點

23:00 美國11月建築開支

-花旗：年初投資防守至上，恒指今年望見23,000點。

-吉汽旗下極氪上月交付汽車按年升約199%。

-傳減產AirPods等產品，蘋果概念股捱沽。

●中國經濟：

-中證監：關注上市公司再融資，做好資本市場「看門人」。

-內地上月財新製造業PMI報49，遜預期。

●香港經濟：

-財金官員：今年擬訪歐洲及東盟，主動邀請國際機構來港開會。

●調查：55%港投資者擬減持現金抗通脹，半數欲轉攻虛擬資產。

●台積電今年資本開支料近400億美元，再創新高。

●新加坡2022年經濟增長3.8%，好過預期。

●新加坡銀行任命高盛前高管巫毅盛為CEO。

●Tesla去年交付量逾131萬輛，惟按年增幅未達標。