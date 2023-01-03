渣甸山睦誠道4號放售逾8成業權　叫價降3成至5億

香港住宅樓價大幅下滑，港島傳統豪宅區物業大幅減價放售。渣甸山睦誠道4號透過代理行出售項目約83.33%業權，以及現狀交吉或連准用協議出售，意向價5億港元，較之前下調約三成，截標日期2月23日。

韋堅信測量師行物業發展及投資部副董事總經理許偉國表示，該物業曾於數年前推出標售，惟最終收回，現業主以聯合招標形式放售，因應目前整體樓市氛圍較數年前偏淡，而樓價亦較歷史高峰回落約15%等因素，故將意向價大幅下調以吸引發展商，投資者或用家入標競投。

他又指，是次標售項目逾八成業權份數，買家可透過私人協商或強制拍賣途徑，購入餘下單位以整合業權，預料整個地段的總收購成本約6億元。以物業的可重建面積約9,832方呎計算，樓面地價每平方呎僅約6萬元。此外，若比較2020年易手的同區軒德蓀道6號屋，當時每方呎成交樓面呎價達8.34萬元，反映目前標售項目意向呎價有大幅折讓。

買家整合業權後，可策劃重建為兩幢實用面積各約5,000方呎的獨立別墅連佔地約4,000方呎的花園及泳池等設施，估計物業落成後每方呎叫價可逾12萬元。

睦誠道4號全幢共有6伙，地盤面積約13,109方呎，目前規劃為住宅(丙類)2用途，最高地積比率0.75倍。全幢共有6伙，地盤面積約13,109方呎，目前規劃為住宅(丙類)2用途，最高地積比率0.75倍。資料顯示，該盤於2018年曾以100%業權放售，當時意向價約8.2億元。