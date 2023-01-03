【產經直播】港股2023年開局重上兩萬 好兆頭？
2023年01月03日 16:45
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港股於2023年首個交易日(3日)先跌後升，恒指低開210點後，跌幅曾一度擴大至477點，其後拗腰倒升，重上兩萬關收市，收升363點，報22，0145點，創四個月新高。隨着港府爭取最早1月8日與內地首階段通關，復常在即，港股新一年有咩展望？仲可以借勢炒高一浸？
新能源車上月新車交付數據省鏡，比亞迪(01211)重上200元大關，去年12月新能源汽車銷量23.52萬輛，按年升1.5倍；另外吉利汽車(00175)旗下極氪上月交付量亦飆2倍，而蔚來(09866)及理想(02015)交付量亦創單月新高，按年增長均逾50%，車股新一年可以踩油向前？
電價超出市場預期，電力股連日來不斷攀升，中國電力(02380)收購金紫山風電控股權，料提高新能源發電佔比，股價大升近一成%，而潤電(00836)及龍源電力(00916)亦分別升3%及近8%，電力股短線仍可追？
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