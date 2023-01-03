【產經直播】港股2023年開局重上兩萬　好兆頭？

港股於2023年首個交易日(3日)先跌後升，恒指低開210點後，跌幅曾一度擴大至477點，其後拗腰倒升，重上兩萬關收市，收升363點，報22，0145點，創四個月新高。隨着港府爭取最早1月8日與內地首階段通關，復常在即，港股新一年有咩展望？仲可以借勢炒高一浸？

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