石四藥：全力保障各地抗病毒藥物供應

該公司指，正全力保障鹽酸莫西沙星氯化鈉注射液、鹽酸氨溴索氯化鈉注射液和鹽酸溴己新氯化鈉注射液、對乙醯氨基酚甘露醇注射液等抗菌消炎、止咳、退熱、抗病毒重點輸液和水針產品的生產和市場供應。其中，鹽酸氨溴索注射液冬春季節臨床用量較大，正是銷售旺季，加上春節即將到來，許多客戶已提前預付貨款，訂單已經排滿。

該公司提到，為盡快提升產能，已及時調整和整合採購、生產、質量、銷售及運輸等流程，加大原輔料等採購和儲備，生產單位亦增加班次，以確保產品出廠、產銷不會中斷，相信有關藥品的產能將得到釋放，能有效保障內地的用藥需求。

此外，上海、湖北及廣東等地先後制定「止咳、退熱、抗病毒、抗菌素」四類居家常備藥物目錄。該公司指出，旗下生產的抗病毒藥物鹽酸阿比多爾膠囊、抗菌藥阿奇黴素、頭孢地尼、祛痰藥鹽酸氨溴索等多款口服製劑產品、鹽酸溴己新注射液以及頭孢克洛乾混懸劑也納入目錄。