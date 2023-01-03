歐盟天然氣價急降 俄國策略失效 全靠天時及人和？

外媒報道，自從俄烏開戰後，俄羅斯持續以天然氣作武器，威脅對歐洲斷供，令天然氣價格飆升至破紀錄高位。惟近日歐洲天然氣批發價格已回落至俄國入侵烏克蘭以來最低水平。

報道指出，歐洲各國一早預料俄國會斷供天然氣，早前一直增加儲備，加上今年暖冬令各國減少天然氣用量。

歐洲參考指標荷蘭天然氣交易中心(Dutch TTF)的下月天然氣期貨價格，去年3月曾飆至每兆瓦時(MWh)345歐元，去年8月仍高達342歐元。其後價格持續回落，1月2日(周一)已跌至73歐元，較月減50%，是去年俄烏戰爭爆發後最低價位。

其實，歐洲各國持續擴大本國天然氣儲量，同時鼓勵民眾冬季節約能源使用。截至1月2日為止，歐洲天然氣庫存水平為83%，令加購天然氣的需求暫時減低。惟專家警告，若出現寒流，天然氣價格仍有可能再攀升。

能源市場分析人士Thierry Bros則警告，俄國總統普京或刻意製造市場混亂，包括減少供氣，或向特定目的地增加供氣，以圖分化歐盟，「歐洲若未能取得300億立方米的俄國天然氣，今年夏天在蓄滿儲量上將遇困難。」

惟布羅斯亦指，相比去年1月，歐洲目前已有更充分準備，當時歐洲的庫存僅達儲藏能力的54%。