【危機四伏】加息禍害今年總爆發　美歐將陷衰退

外媒周二(3日)報道，與美國聯儲局有直接業務往來的23家大型金融機構中，逾三分之二的經濟學家估計美國將於今年陷衰退；另外兩人料明年會陷入衰退。

參與評估的上述金融公司是貿易公司及投資銀行，當中包括巴克萊銀行 、美國銀行、 瑞銀集團等公司 。法國巴黎銀行的經濟學家預計，2023年全球GDP增長將放緩，美國及歐元區都將陷入衰退。

多數經濟學家稱，陷衰退的最大原因是美國聯儲局(Fed)去年持續加息，試圖減緩經濟增長同時抑制通脹。雖然近期通脹有所緩和，惟仍遠高於預期目標。

美國去年加息7次，將基準利率由0%至0.25%推升至目前的4.25%至4.50%，創15年高位。官員們在去年12月稱，計劃在2023年將利率保持於5%至5.5%之間。

外媒調查的多數經濟學家料，利率較高會將失業率由2022年11月的3.7%推升至5%以上，雖然以歷史標準衡量仍然很低，惟該增長意味着數百萬美國人失去工作。多數人甚至預計美國經濟將在2023年收縮。

雖然去年加息期間經濟表現相對佳，初請失業救濟金人數仍低，可是經濟學家稱，高利率的降溫效應將在今年更明顯體現出來。