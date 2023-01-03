沙田第一城三房移民盤售550萬　低市價1成沽

二手交投回升，但市場只有平盤有承接，沙田第一城一個三房移民盤，剛僅以550萬元售出，低市價約10%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯蕭俊健表示，鰂魚涌栢蕙苑祥栢閣高層C室，實用面積約652方呎，三房間隔，望市景，用家看好後市，而且為方便與同區居住的家人有照應，議價後以1,000萬元購入，呎價約15,337元。

●中原陳家鴻透露，北角半山富麗園B座高層4室，實用面積約681方呎，三房間隔，叫價1,330萬元，最終以1,180萬元易手，呎價約17,327元，原業主於2006年以430萬元買入，持貨約16年帳面獲利750萬元，單位升值約1.74倍。

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九龍區

●利嘉閣郭永峰指，荔枝角美孚新邨5期蘭秀道5號中層B室，實用面積約509方呎，兩房間隔，享內園景，成交價602萬元，呎價約11,827元，屋苑1月暫錄2宗買賣，現時有約649個放盤，入場費由500萬起。

●中原歐陽振邦表示，長沙灣西九四小龍去年錄311宗成交，按年跌約28%，更創3年新低，長沙灣昇悅居1月暫錄3宗，包括2座中層F室，實用面積約523方呎，兩房間隔，去年6月開價938萬元，上月調整至838萬元，終售815萬元，呎價約15,583元。

●利嘉閣郭永峰稱，長沙灣昇悅居7座高層B室，實用面積約522方呎，兩房間隔，成交價848萬元，呎價約16,245元，原單位業主2003年以約212萬元一手購入，持貨約19年帳面獲利約636萬元，物業升值約3倍。

●中原吳家俊表示，長沙灣泓景臺3座高層E室，實用面積約492方呎，兩房間隔，去年10月開價920萬元，放盤不足3個月，累減90萬元，最終以830萬元易手，呎價約16,870元，新買家為同區上車客。

●香港置業方文偉指，大角咀港灣豪庭5座高層F室，實用面積約440方呎，兩房間隔，望山景，以約700萬元放盤約4個月後，吸引外區客洽詢，雙方經議價後決定以643萬元易手，呎價約14,614元，新買家為首置客。

●中原曾文慧稱，大角咀形品‧星寓高層J室，實用面積約473方呎，兩房間隔，望市景，去年10月以980萬元放售，買賣雙方經連番議價後，最終大減92萬元或約9%，以888萬元成交，呎價約18,774元。

●世紀21家天下黎振傑表示，旺角居屋海富苑海寧閣低層12室，實用面積約546方呎，原則兩房間隔，望內園景，未補價第二市場以480萬元易手，呎價約8,791元，原業主於2000年3月以126萬元購入。

●利嘉閣梁錦機指，觀塘居屋祥和苑F座低層6室，實用面積約414方呎，兩房間隔，已補價自由市場以405萬元成交，呎價約9,783元，原業主於1984年以約19.88萬元一手購入上述單位。

●中原廖忠堅透露，茶果嶺麗港城27座中層D室，實用面積約687方呎，套三房間隔，享市景，最初開價850萬元，經多番議價後，累減44萬元，以806萬元易手，呎價約11,732元，新買家升級換樓。

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新界區

●美聯黃錦瀚稱，沙田第一城17座室高層B室，實用面積約451方呎，三房間隔，原業主移民，故放售單位套現，新買家把握新年假期成功入市，成交價550萬元，呎價約12,195元，低市價約10%，原業主於1997年以308.8萬元購入，帳面獲利241.2萬元。

●世紀21奇豐李嘉文指，沙田第一城5座高層A室，實用面積約819方呎，三房連工人房間隔，望內園景，放盤5個月，叫價1,050萬元，終以955萬元沽出，累減95萬元，減幅約9%，呎價約11,661元。

●美聯何智豪表示，沙田第一城25座中層A室，實用面積約688方呎，三房設計，故獲上車客垂青，原業主換樓，以828萬元沽出，呎價約12,035元，同類型低層單位早前做價已達883萬元。

●世紀21奇豐楊麗娟透露，沙田居屋愉翠苑A座高層4室，實用面積約650方呎，套三房間隔，原先叫價780萬元，放盤8個月，減價約22.4%，累減175萬元，未補價第二市場售605萬元，呎價約9,308元。

●中原王創偉指，沙田市中心上月共錄約12宗二手買賣，1月暫錄約兩宗，沙田中心新寧大廈高層A室，實用面積約288方呎，兩房間隔，放盤時叫價約495萬元，日前議價後以478萬元易手，累減17萬元，呎價約16,597元，新買家為上車客。

●中原吳家威稱，東涌區去年12月錄得約36宗二手買賣，按月增約44%，影岸‧紅B座中低層D室，實用面積約760方呎，套三房間隔，享海景，原業主因長居外地，遂以965萬元放盤，累減107萬元，以858萬元沽出，呎價約11,289元，新買家為換樓客。

●中原林溢斌表示，東涌東堤灣畔7座低層D室，實用面積約527方呎，兩房間隔，去年4月樓市仍處高峰時期放盤，開價828萬元，下半年樓市轉勢向下，業主多次調低叫價，最近減至650萬元，隨着通關等利好消息出台，零議價沽出，呎價約12,334元。

●中原黃俊傑指，青衣海欣花園1月火速錄得兩宗買賣，其中2座中層A室，實用面積約503方呎，兩房間隔，最初開價730萬元，多次減價後，最近已減至650萬元，獲一對「準新人」不議價下承接，呎價約12,922元。

●利嘉閣梁均耀透露，青衣美景花園7座低層E室，實用面積約401方呎，兩房間隔，享園景，最初去年10月放盤叫價515萬元，因應市況降價，降至428萬元獲買家承接，累減87萬元，呎價約10,673元，新買家屬區內租客。

●中原梁岳宏指，去年12月青衣區錄約87宗二手買賣，創18個月新高，按月增逾六成，未補價第二市場佔28宗，公屋長安邨安清樓中層4室，實用面積約439方呎，兩房間隔，去年4月以368萬元放盤，白居二減至223.8萬元獲承接，呎價約5,098元。

●中原范德輝表示，青衣盈翠半島9座中層F室，實用面積約523方呎，兩房間隔，放盤約3個月，累減148萬元，減幅約16%，獲買家以802萬元承接，呎價約15,335元，新買家為內地優才，剛取得本港永久居民身份立即入市上車。

●香港置業熊建明指，馬灣珀麗灣12月暫錄兩宗二手買賣，包括16座中層G室，實用面積約523方呎，兩房間隔，望內園景，以618萬元放售，隨市況一度調整至580萬元，新買家帶票翻睇上址後即場還價，終減至568萬元購入，呎價約10,860元。

●中原王壹鳴稱，荃灣綠楊新邨3天長假期錄4宗買賣，其中A座高層6室，實用面積約445方呎，去年中以720萬元放盤，四度減價後售640萬元，呎價約14,382元，新買家為一對準新人，前一日被「截糊」，原業主一度反價10萬至648萬元，議價後沽貨。

●中原余仲平表示，荃灣海濱花園1月速錄得2宗買賣，包括17座高層A室，實用面積約647方呎，三房間隔，開價740萬元，獲區內上車客洽購，議價後以696.8萬元承接，呎價約10,770元。

●中原凌活忠稱，荃灣區1月速錄約14宗二手買賣，其中，海之戀8座高層C室，實用面積約391方呎，一房間隔，享海景，附裝修，去年8月放盤，叫價930萬元，新近經議價後，終以768萬元沽出，呎價約19,642元。

●中原陳家富表示，屯門區上月錄得約173宗二手買賣，按月增加約18%，大興花園2期9座高層F室，實用面積約447方呎，兩房間隔，開價468萬元，獲區內上車客以450萬元承接，呎價約10,067元，減幅約4%。

●祥益黃慶德指，屯門居屋悅湖山莊4座低層E室，實用面積約431方呎，兩房間隔，原業主有意換樓，減價12萬元，獲用家在已補價自由市場以368萬元購入，呎價約8,538元。

●祥益黃慶德稱，屯門新屯門中心8座高層C室，實用面積約462方呎，兩房間隔，獲區內首置客見屋苑鄰近家人住所，方便照應，加上單位設裝修，而且原業主增加議幅，累減138萬元，遂便決定以500萬元即睇即買，呎價約10,823元。

●祥益黃文樂指，屯門居屋兆隆苑高層12室三房戶，實用面積約544方呎，區內投資客見單位有裝修，獲減價12萬元，於已補價自由市場以400萬元購入作長線投資收租，呎價約7,353元，稍低於市場，以市值租金約1.15萬元計，回報率料約3.5厘。

●美聯陳振明表示，天水圍嘉湖山莊翠湖居4座室中層H室，實用面積約549方呎，三房間隔，原業主換樓，故放售單位，新買家為外區換樓客，以578萬元承接，呎價約10,528元。

●美聯張子健稱，天水圍嘉湖山莊景湖居3座室中高層C室，實用面積約546方呎，三房間隔，原業主移民放盤，新買家即睇即買，以565萬元成交，呎價約10,348元。

●美聯湯少建透露，天水圍居屋屏欣苑B座中低層8室，實用面積約382方呎，新買家為白表客，取證後把握新年假期上車，原業主換樓，未補價第二市場原先開價440萬元，議價57萬元，終以383萬元成交，呎價約10,026元，單位於數年間帳面升值逾1倍。

●中原吳日榮表示，大埔倚龍山莊單座數複式連花園戶，實用面積約1,617方呎，套三房間隔，開價約2,100萬元，其後減至1,800萬元，議價後以1,600萬元易手，累減500萬元，呎價約9,895元，新買家為同區租客，見近日樓價回落入市。

●美聯黃國輝指，大埔雲滙1期1座低層A3室，實用面積約631方呎，三房間隔，原業主移民，持貨滿三年即放售物業套現，原先開價950萬元已屬蝕讓價，不惜再減套現，最終以925萬元成交，呎價約14,659元，帳面虧蝕287.2萬元，期內物業跌價約24%。

●世紀21奇豐李仕明透露，大圍盛薈5座南翼低層C室，實用面積約784方呎，套三房間隔，以1,195萬元沽出，呎價約15,242元，原業主於2011年5月以830萬元購入，持貨逾11年帳面獲利365萬元，期內升值約44%。

●中原歐偉基表示，大圍盛世3座北翼中層C室，實用面積約958方呎，套四房間隔，開價約1,800萬元，議價後以1,785萬元獲承接，呎價約18,633元，新買家為同區換樓客，怕遲買更貴，即承接單位自用。

●中原徐可志指，馬鞍山區去年12月共錄約122宗二手買賣，按月升約49%，新港城共錄約34宗，屋苑H座中層6室，實用面積約363方呎，兩房間隔，放盤時開價約570萬元，零議價下易手，呎價約15,702元，新買家為用家。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山迎海．星灣御22座高層G室，實用面積約548方呎，一房連儲物房間隔，開價約1,000萬元，雙方議價後以920萬元易手，呎價約16,788元，新買家為用家。

●美聯黃麗貞透露，將軍澳新寶城5座極高層C室，實用面積約378方呎，兩房間隔，原業主打算換大單位沽貨，並獲用家垂青，議價後以約588萬元成交，呎價約15,555元。

●利嘉閣黃金欽表示，將軍澳都會駅1座高層E室，實用面積約487方呎，兩房間隔，叫價約998萬元放售，近期隨市況逐步降價，新年前後減約237萬元，終以約761萬元成交，呎價約15,626元，新買家為換樓客。

●美聯黃少明稱，將軍澳新都城去年12月成交約16宗買賣，平均實用呎價約13,848元，項目2期8座頂層戶，實用面積約441方呎，兩房間隔，連290方呎天台，放盤約半年，累減117萬，用家以683萬元朋入，減幅約15%，呎價約15,488元。

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