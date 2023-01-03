大埔半新樓蝕讓湧現！三房移民盤3年輸287萬貶24%

二手交投量回穩，惟樓價未見起色，市場續湧現蝕讓成交。大埔白石角雲滙連錄貶值成交，三房移民盤僅售925萬元，約3年樓價帳面貶值約24%，藍籌屋苑沙田第一城同類戶型亦再錄低市價約10%買賣。

美聯黃國輝表示，雲滙1期1座低層A3室，實用面積約631方呎，原業主移民，持貨滿三年即以蝕本價950萬元放售，最終減價25萬元沽，呎價約14,659元。原業主2019年以約1,212.2萬元購入，帳蝕287.2萬元。

中原徐家倫指，同屋苑2座中層B2室三房戶，實用面積約605方呎，開價約998萬元，議價後售988萬元，呎價約16,331元。原業主2019年以約1,117.2萬元購入，帳面蝕讓129.2萬元。

大埔嵐山成交呎價繼續低於萬元水平。市場消息透露，該盤9座低層三房戶，實用面積約850方呎，售價828萬元，呎價約9,741元，單位約4年帳面跌價約5.4%。

新一年多個藍籌屋苑已先後錄得成交。美聯黃錦瀚稱，沙田第一城17座室高層B室，實用面積約451方呎，原業主移民放盤套現，單位剛以550萬元低市價易手，呎價約12,195元。

此外，港島豪宅樓價再度「失守」。中原黃家俊表示，西半山裕仁大廈C座低層1室套三房戶，以1,360萬元易手，呎價約13,178元，原業主持貨滿3年即沽，帳蝕240萬元，單位貶值約15%。

部分業主趁市旺劈價走貨。韋堅信測量師行指，獲委託出售渣甸山睦誠道4號約83.33%業權，意向價5億元，較之前下調約三成，截標日期為2月23日。