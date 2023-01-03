歐洲經濟不景　英PMI連續5個月低於盛衰分界線

歐洲自俄烏開戰以來深陷高通脹困擾，更連累當地製造業長期不景氣。最新英國去年12月製造業採購經理指數(PMI)終值為45.3，創2020年5月來最低；德國方面，上月製造業採PMI終值報47.1，較預期的47.4為低，另12月經季節性調整的失業率維持在5.5%水平。

據標準普爾全球/CIPS數據顯示，受新訂單大幅下跌和公司裁員等因素影響，英國12月PMI連續第五個月跌穿50的盛衰分界線。標準普爾董事Rob Dobson表示，隨着新訂單流量減少，當地產出以逾14年來最快的速度收縮，而且國內需求繼續疲弱，新業務表現令人擔憂。

至於工廠裁員人數更是2020年10月以來最勁，主因當地及中國、美國、歐洲大陸和愛爾蘭客戶的訂單均有所下降。不過，受訪廠商對未來一年轉趨樂觀，指隨着供應鏈問題紓緩，加上通脹回落，有信心未來產出將會回升。

英去年日均47家商店結業

市道不景之下，英國零售研究中心(CRR)發現，該國去年有超過1.7萬家商店倒閉，相當於每日有47家結業，數字是5年來最高。該研究中心表示，上述數字尚未反映新店開張步伐，惟料在零售商冀快速降低成本下，今年商店結業潮仍然持續。

此外，有英媒引述市場研究機構Savanta最新民調顯示，有54%的英國民眾認為「脫歐是錯誤決定」，比例較去年的46%為高；另有56%受訪者料脫歐使英國經濟惡化，數字較去年大增12個百分點。調查更顯示，有65%認為應再次舉行公投決定是否重返歐盟，高於去年的55%，反映民眾開始對脫歐感後悔。

另邊廂，德國經濟活動亦持續萎縮。當地12月製造業PMI終值報47.1，雖然較對上一個月升0.9，但仍然是第六個月跌穿50的水平。受庫存水平過高與商品價格上漲等影響，新訂單指數連跌9個月；投入價格指數則降至2020年11月來最低，但依然高於疫前水平。