融創售深圳地51%股權及債權 　套35.8億還債

出售對象持有一塊位於深圳市寶安區的土地，為冰雪文旅綜合體項目，包含住宅、冰雪世界、商業、酒店及辦公樓等多元化業態，計容建築面積約為131萬平方米。

集團表示，持續看好目標項目的發展潛力，保留了對目標公司51%股權的回購權，未來通過回購可繼續享有目標項目的潛在價值。回購代價將以出售事項的代價為基準，經考慮珠海華發在深圳融創文旅退出股權期間的相關資金佔用費釐定。集團與珠海華發將通過合資公司參與目標項目的開發建設、銷售與經營，有助於提升集團在大灣區和深圳的品牌影響力。

所得款項淨額將主要用於償還集團當時為獲取目標項目而獲得的融資(本息合計約20.94億元)，並解除公司目前就該融資而提供的擔保，從而也降低集團整體負債規模、減少債務壓力。交割後，珠海華發應向目標公司提供股東借款以足額向政府相關部門繳納目標地塊的剩餘地價款63.55億元。