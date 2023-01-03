新盤交投轉活！何文田項目獲同一組買家掃入3伙
2023年01月03日 22:00
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踏入新一年，新盤市場大額成交轉趨活躍，何文田豪宅新盤以逾2.76億港元連沽3伙，市場估計由一組買家購入。啟德跑道區也有樓盤連售兩伙，成交呎價高達約45,115元，創跑道區項目呎價新高。
●PARK YOHO Bologna新價單推20伙 平均呎價約1.4萬
新鴻基地產(00016)旗下元朗錦田北PARK YOHO Bologna，於周二(3日)加推第5號價單，涉及20個單位，折實售價約406.19萬港元起，平均呎價約14,104元。新推單位分布於第8A及8B座，實用面積由270至674方呎，當中包括兩個複式及兩個連平台特色戶，最高折扣維持15.5%。其中售價最高為8B座1樓C室連平台戶，實用面積582方呎，折實售價990.09萬元。另外，發展商同時上載最新銷售安排，將於周六(7日)發售15伙，均為第8B座單位。
●啟德澐璟今沽2伙海景戶 套現逾1.8億元
新盤市場再錄大額成交，由華潤置地(海外)及保利置業集團(00119)合作發展、位於啟德跑道區澐璟，周二(3日)連沽兩伙海景單位，涉額逾1.87億港元。其中1伙以9,419.95萬元售出，呎價約45,115元，呎價創啟德跑道區項目新高。上述高價易手單位為1座10樓A室，實用面積2,088方呎，四房連三套房間隔，附連私人升降機大堂。另一宗成交為1座12樓A室，戶型及面積相同，成交價9,323.6萬元，呎價約44,653元。發展商表示，隨着經濟復常、通關在即，相信市場對於具質素的海景豪宅需求將更為殷切。項目自去年底開售至今累售21伙，成交金額逾9.81億元。
●傳ST. GEORGE'S MANSIONS獲同一組買家連購3伙
中港兩地通關在即，豪宅新盤大額成交趨活躍。信和置業(00083)等合作發展的何文田加多利山ST. GEORGE'S MANSIONS於周二(3日)連沽3伙，成交總額逾2.76億港元，市場估計由同一組買家購入。上述成交售價最高為1座8樓A室，實用面積2,140方呎，四房連雙套房間隔，成交價1.027億元，呎價約47,991元。其餘兩伙為2座11樓A室及B室，均為三房連雙套房間隔，實用面積1,870及1,868方呎，分別以8,635萬及8,726萬元沽出，呎價約46,176及46,713元。該盤目前累售21伙，包括5伙特色單位，總套現金額逾27億元。
●利奧坊‧壹隅連沽5伙分層標準戶 套現3500萬
恒基地產(00012)旺角利奧坊‧壹隅再錄大手成交，恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，項目周二(3日)連沽5伙分層標準戶，套現約3,500萬港元。售出的5伙分層單位實用面積261至383方呎，一房及兩房間隔，成交價560.33萬至876.26萬元，呎價21,469至23,398元。韓氏補充，當中3伙由早前大手購入6伙之家族加購，即合共已購入9伙，總值約7,500萬元。買家表示看好該區優勢及通關後樓市發展。利奧坊‧壹隅至今累售259伙，佔可售單位310伙的約84%，套現逾16.8億元。整個利奧坊系列至今售出1,619伙，佔可發售單位1,706伙的約95%，套現約97.8億元。
●ONE INNOVALE-Cabanna沽兩伙 涉額867萬元
恒基地產(00012)旗下粉嶺北ONE INNOVALE第3期周二(3日)售出兩伙，涉及成交額867.49萬元。成交包括E座2樓6室，實用面積294方呎，成交價439.14萬元，呎價約14,937元。另一個售出單位為E座3樓18室，實用面積317方呎，以428.35萬元易手，呎價約13,513元。
●薈藍連錄兩宗終止買賣個案
宏安地產(01243)旗下青衣薈藍，周二(3日)錄得兩宗終止買賣個案，包括項目7樓A06室，實用面積203方呎，單位於2021年8月以452.9萬元成交。另一伙為3樓A16室，實用面積207方呎，同年9月成交價為484.9萬元。
上述兩伙已最新顯示於今日終止買賣合約，並同時更新價單上調售價，其中7樓A06室的價單售價由原先514.7萬元，上調約23.2%至633.9萬元。而3樓A16室則由551萬元，上調約10.8%至610.4萬元。