新盤交投轉活！何文田項目獲同一組買家掃入3伙　

踏入新一年，新盤市場大額成交轉趨活躍，何文田豪宅新盤以逾2.76億港元連沽3伙，市場估計由一組買家購入。啟德跑道區也有樓盤連售兩伙，成交呎價高達約45,115元，創跑道區項目呎價新高。

●PARK YOHO Bologna新價單推20伙 平均呎價約1.4萬

●啟德澐璟今沽2伙海景戶 套現逾1.8億元

●傳ST. GEORGE'S MANSIONS獲同一組買家連購3伙

●利奧坊‧壹隅連沽5伙分層標準戶 套現3500萬

●ONE INNOVALE-Cabanna沽兩伙 涉額867萬元

●薈藍連錄兩宗終止買賣個案

上述兩伙已最新顯示於今日終止買賣合約，並同時更新價單上調售價，其中7樓A06室的價單售價由原先514.7萬元，上調約23.2%至633.9萬元。而3樓A16室則由551萬元，上調約10.8%至610.4萬元。