財政部：中國政府債務佔GDP比重低於警戒線　風險可控

中央經濟工作會議提及「積極的財政政策要加力提效」，中國財政部部長劉昆接受官媒訪問時就此表述解釋，「加力」即是要適度加大財政政策擴張力度，在財政支出強度上加力，統籌財政收入、財政赤字、貼息等政策工具，適度擴大財政支出規模。

他續表示，其次，在專項債投資拉動上加力，合理安排地方政府專項債券規模，適當擴大投向領域和用作資本金範圍，持續形成投資拉動力。同時在推動財力下沉上加力。持續增加中央對地方轉移支付，向困難地區和欠發達地區傾斜，兜牢兜實基層「三保」底線。

至於「提效」，即是要提升政策效能，一方面完善稅費優惠政策，增強精準性和針對性，著力助企紓困。另一方面，優化財政支出結構，有效帶動擴大全社會投資，促進消費。同時，加強與貨幣、產業、科技、社會政策的協調配合，形成政策合力，推動經濟運行整體好轉。

談及2022年專項債落地使用情況，劉昆表示，2018年以來，累計安排新增地方政府專項債券14.6萬億元。其中，2022年截至11月末，發行新增地方政府專項債券4萬億元，支持近3萬個重點項目建設。今年將適量擴大專項債券資金投向領域和用作資本金範圍，持續形成實物工作量和投資拉動力，推動經濟運行整體好轉。另針對一些地方出現的「錢等項目」問題，當局高度重視，將進一步壓實地方政府主體責任，加強督促指導。

他又表示，截至目前，中國政府債務餘額佔GDP的比重，低於國際通行的60%警戒線，也低於主要市場經濟國家和新興市場國家水平，風險總體可控。下一步，將進一步打破政府兜底預期，分類推進融資平台公司市場化轉型，推動形成政府和企業界限清晰、責任明確、風險可控的良性機制，促進財政可持續發展。