摩通料澳門賭企首季中場收入或達疫前4成

澳門在除夕、元旦至1月2日的長周末，入境近6.2萬人次，即每日平均2.06萬人次。美銀證券發表的研究報告認為，有關表現仍然低於去年十一長假期首日的3.7萬人次，證明內地雖然放寬了新冠防疫的限制，但旅遊未見顯著的回復，相信與目前新一波新冠感染數字上升，影響出行信心有關。然而，濠賭股昨日隨大市上升，平均升幅達6.26%，相信與多間大行預期今年賭收入逐步回復有關。

美銀認為，由於澳門和內地多個城市的新冠感染數字已達峰值，感染個案或會慢慢減少，有利本月下旬的農曆新年旅客數字回復。另一間投行摩根大通亦同意內地新冠疫情正在回落，加上內地邊境正常化的速度快於預期，故對濠賭業保持樂觀的態度，並預測面向一般賭客的中場博彩收入，將會在農曆新年期間，甚至今年第一季恢復到新冠疫情前的30至40%水平，這足以讓澳門博彩業的EBITDA(除利息、稅、折舊及攤銷前盈利)由負轉正。

博彩中介合約最遲7月訂定

回顧去年全年澳門博彩收入僅得421.98億澳門元，不單止按年重挫51.4%，金額也是2004年之後年度最差。瑞信發表的研究報告同樣預計，澳門6間博企上季EBITDA繼續虧損狀態。惟該行同時認為，濠賭業最壞的情況可能已經過去，博企收入將會由中港兩地旅客增加所帶動，其中香港遊客過去貢獻了博彩總收入的10%。

事實上，澳門面對本月下旬的農曆年假期有憧憬。當地媒體引述當地酒店旅業商會會長張健中指出，元旦假期酒店入住率達六至八成，平均房價為疫情前五、六成。展望農曆新年檔期，由於因看到酒店預訂量逐漸增加，預計酒店入住率有機會升到八至九成。

另外，為配合去年6月通過的新《博彩法》，澳門行政會於去年12月30日宣布，完成討論《博彩經營業務制度施行細則法規草案》，來輔助新《博彩法》的執行。細則提到，博企訂立博彩中介合約的博彩中介年度數目、上限合作人的年度數目上限，最遲於每年7月31日訂定。