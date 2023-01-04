【遊日注意】日圓兌美元料升見122　兌港元重返6.3算

2023年全球匯市開局延續去年末季態勢，即美元偏弱、非美貨幣回勇的情況。其中，日圓昨日進一步反彈，至去年6月來最高水平，兌每美元曾升穿130，高見129.51，折合每百日圓兌港元重上6算，一度高見6.029。

日媒最新調查更顯示，市場人士料圓匯年內將升至122關，倘若成事，屆時每百日圓兌港元將重返6.3算。去年趁低唱日圓的港人，如今可以平遊日本！

自日本央行在去年12月決定提高10年期國債孳息率上下波動區間後，日圓匯價止跌回升。外媒報道，由於日本金融市場昨仍是假期休市，在流動性較低之下，日圓波動也因此被放大，是匯價急升的原因之一。此外，據新加坡StoneX集團貨幣交易員Minze Wu表示，投資者因應新年流動性低而規避風險，亦是推升日圓的助力。

另外，日媒向67位市場人士作調查，訪問他們對今年日圓兌每美元走勢的看法，其中高達70%受訪者預期，日圓年內將升抵120至126的區間，平均值為122。調查又顯示，有超過一半股受訪者料日本10年期國孳息率今年將升至0.7厘以上，而此乃日圓進一步上升的重要原因。

南韓央行：確保經濟軟着陸

至於與日本一海之隔的南韓，韓圜兌每美元昨報1,277.2，微跌0.55%。南韓央行行長李昌鏞最新表示，由於南韓經濟面臨出口下跌及樓市轉弱等不利因素，央行將盡最大努力與政府協調政策，確保經濟能夠軟着陸。

他又強調，央行將密切監控金融及外匯市場，並在必要時採取措施協助維持穩定，同時將政策重點放在對抗通脹之上。南韓央行將於本月13日召開議息會議，目前市場料加息幅度為0.25厘。