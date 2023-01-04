【東方產評】中港經濟開局難　推動復甦舉步艱

內地防疫政策在上月大逆轉，一直堅持的「動態清零」方針一下子完全放下了，各地放寬防疫政策下，感染隨即大爆發，一時間工廠生產缺勞工、零售市道缺客流，令眼前的新歲開局甚艱難。在這個情況下，中港兩地有序通關後，香港的疫情狀況如何尚未可知，這使得首季兩地經濟都蒙上陰影，真正能讓經濟展開復甦前的這個陣痛期有多長多苦，有待分曉。

參考去年其他國際城市的調整防疫政策、重啟經濟的經驗，如今中港兩地所面對的困難，是進入後疫情時代前，趨向正常化的必然過程，亦只要全力跨過這關，經濟活動才有全面復常的條件，經濟發展才能撥開雲霧。

事實上，當前內地樓市問題嚴重，雖然去年第四季，相關部門已放寬樓市調控政策，並調整信貸政策及引導資本市場融資開方便門，以協助房企盤活資產，渡過難關。惟一日經濟仍被疫情拖着後腿，投資與消費信心無法恢復，非但樓市危機難解，最怕這把火會燒到內地銀行業，則這個經濟危局只會更難收拾。

嚴格防疫與樓市債災，皆不利內地經濟，但疫情拖下去，幾可肯定會令樓災惡化以至拖垮整體經濟，是故如今內地防疫「大轉身」，雖難為也得為之。首季內地經濟仍相當困難，中港兩地有序通關也不會是坦途，最大不明朗因素是疫情反彈的勢頭。較審慎的推算，乃首季兩地經濟會因疫情因素而持續尋底，次季才可企穩，經濟全面重啟的希望要放在下半年。

股市表現通常率先反映經濟景氣。去年第四季以來港股反彈，大概是在反映兩地開始走出疫情，朝向通關的方向發展。如今通關有明確時間表，已預先反映有序通關這因素的港股，現水平能否更上層樓，就要視乎首季兩地經濟觸底的進度，在這因素明朗化前，得提防港股尚有大波動，尤其是上半年美國聯儲局將持續加息，歐美經濟衰退風險持續上升，外部需求實不見得樂觀。國際貨幣基金組織最新就預測，今年全球三分之一經濟體將陷入衰退。滯脹風險不容忽視，且一旦美元見頂，而日本超寬鬆貨幣政策又逆轉，也足令全球股、匯再掀風暴，得審慎行事。

至於樓市投資，雖然兩地有序通關在即，惟也不能對港樓快速止跌回升存過分憧憬。事實上，如今兩地政策皆更重視住房的「置業安居」功能。故見內地當局堅持「房住不炒」方針，而港府則「死抱」樓市辣招，任由過氣政策扭曲市場，上季更頻以低價出售官地，放手讓樓市向下。這些皆在說明，除了息口及宏觀因素外，政策取向不再有利樓市炒作。可以預期，通關後香港樓市會呈差異化發展，即零售商舖的景氣或有較明顯改善，惟以基本住屋需求主導的中細價樓尚難翻身，整體而言樓市不會是兩地經濟復甦賽下資金流入重點領域。

反而，在兩地政策更重視資本市場協作，推動經濟復甦之餘，亦為內地金融市場改革開放和人民幣國際化給力。故未來一段長時間，在政策主導下，兩地股市的投資機會將比樓市多，在進行中長期資產配置時可多加注意。