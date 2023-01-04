持牌代理平均11人爭一單 4年最甘

2022年樓市表現疲弱，地產代理人數萎縮。地產代理監管局公布截至去年12月底，持牌代理人數錄41,107人，按年顯著減少955人，並為接近一年半低位。代理搵食亦漸趨艱難，上月平均11.6人爭一張單，情況為4年最慘。

以按月統計，上月代理人數較去年11月再少132人，已連續4個月下跌。至於分行數目亦一直收縮，上月錄7,154間，去年全年合共減少89間，按月少13間。

樓宇交投年跌38%

中原指出，2022年整體樓宇買賣錄59,604宗，按年跌約38%，創有紀錄以來32年最少。而單計12月則有3,550宗(主要反映11月市況)，按月少約4.4%。以此計算「爭食指數」，上月為自2018年12月後錄得平均13.2人爭一張單後，代理開單最困難的月份。

不過，近期樓市交投氣氛漸見好轉，部分上車地區上月成交轉旺。中原譚桂貞表稱，上月將軍澳私宅及居屋共錄332宗買賣，創17個月新高。不過，去年全年計只有約2,690宗成交，按年大減約36%。

該行梁岳宏指，青衣區上月亦錄約87宗二手成交，按月大增逾六成，創2021年6月後的一年半新高，而受白居二購買力帶動，上月未補價第二市場資助房屋成交錄約28宗，佔整體約32%。