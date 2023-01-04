陳錦興：內地電力股盈利勢復甦

近日板塊的消息面正面，廣東電力交易中心近日公布《廣東電力市場2023年度交易及可再生能源年度交易結果》，完成雙邊協商交易2,426.5億度，交易均價為每度0.5539元人民幣(下同)；可再生能源交易15.6億度，交易均價為每度0.5512元。交易反映電價年增11.4%，接近上限每度0.554元，較廣東基準電價上浮19.6%，意味今年電價有望穩中向好。

潤電可候調整吸納

此外，隨着2023年內地經濟復常，無論是製造業、服務業及家庭用電將會有所回升，西電東送的交易價格正好反映這種預期，也讓市場更相信電力股的營運前景好轉，特別是電煤價格轉趨平穩，對火電業務的傷害降低，更有利電力企業盈利復甦。

潤電是電力股的龍頭，其新能源發電業務正不斷加強，增長達30%以上，惟火電業務虧損，拖累去年中期盈利倒退。然而，預期今年經濟形勢相對較佳，而發電成本受控，都可支持盈利回復增長，亦有助其估值修復。建議可候調整於15.8港元吸納潤電，向上阻力位為18.5港元，支持位14港元。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)