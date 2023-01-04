鄭勤龍：恒指短線走勢先低後高

由卦象顯示，恒指走勢正處於《水風井》變《水地比》之中，在易經中，「水」性向下，今「井」卦和「比」卦皆帶有「水」的元素，因此若將其意象應用於恒指的走勢預測上，便可預示着恒指在短期內的走勢或仍反覆。

承接上文預示着恒指在短期內的走勢或仍有一些回吐壓力的《坎為水》變《澤水困》卦，恒指(21日)在19,190點開市，(28日)指數在最高曾見20,099點後出現了回吐，隨後指數在輾轉回落至昨日低位19,303點後才出現大幅反彈，最終升了363點，收報20,145點，可說是已應驗目前大市所面臨的阻力仍然不輕的「坎為水」卦和「困」卦卦象。

「井」卦的意象是當向井打水時，井水雖會波動，但最終會回覆平靜，井水的水位是不會因此而有所改變的，此象反映恒指在短線內的走勢或會忽上忽落。

「比」卦為水滋潤大地之象，然而按序卦傳的排序來說，繼「比」卦之後便是「小畜」卦，《序卦傳》曰：「比必有所畜，故受之以小畜。」大意是指，大地在得到水的滋潤之後，農作物可逐漸有所收成。

固此綜合了卦象和基本分析，並將其意象應用於股市的預測上，恒指短期內的走勢或會先低後高。

玄學金融家 鄭勤龍