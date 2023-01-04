金禧解除於安徽煤層氣產品分成合同B區責任

該協議生效後，集團將不再於B區持有任何權益，且非流動資產的相關帳面值約5,623.4萬港元將予以撇銷，列為集團於截至2022年12月31日止財政年度的一次性虧損。

根據產品分成合同，英發能源及中聯同意於合約區(分為A區及B區)共同開採煤層氣資源。於2022年，煤層氣運作仍處於勘探階段。根據最新發展進度，估計集團就B區的籌備工作將需要產生額外資本開支至少9,500萬元人民幣，預計完成需要耗時3至5年，董事認為保留重要財務資源並將其用於集團的持續業務發展及其他業務機遇以實現良好前景在商業上屬合理，亦有助於集團加強專注於A區的發展且符合集團的商業策略。

另外，英發能源與中聯訂立第6次修改協議，以修訂產品分成合同的若干條款，A區的勘探期已進一步延長至2024年3月31日；英發能源於B區尚未完成的勘探工作將轉移至A區；及為完成上述編製總體開發方案的勘探工作，英發能源須每年向A區至少800萬元人民幣等值美元，作為預期的最低勘探費用。