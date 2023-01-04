道指收跌10點　港股黑期高水80點

●踏入亞洲時段，美匯指數升1%，報104.65；港匯見7.813；離岸人民幣(CNH)報6.9185；美元兌日圓處131.19；歐元報1.0543，英鎊報1.1966。金價偏軟，處1,836.83美元。布油報82.46美元，紐油報77.09美元。比特幣變動不大，報1.66萬美元。道指期貨跌40點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水80點。

●道指收報33,136點，跌10點或0.03%；標指收報3,824點，跌15點或0.4%；納指收報10,386點，跌79點或0.76%。

●蘋果公司(Apple Inc.)據報要求供應商減少供應零件，引發需求疲弱憂慮，股價下跌3.74%，市值跌破2萬億美元，為去年3月以來首次。

●港股ADR指數上升，按比例計算，收報20,311點，升166點。

●即月恒生指數夜期收報20,335點，升97點，高水190點，成交21,852張。

●紐約期油收報每桶76.93美元，跌3.33美元或4.15%；倫敦布蘭特期油收報每桶82.1美元，跌3.81美元或4.43%。

●紐約期金收報每安士1,846.1美元，升19.9美元或1.1%。

●英國富時100指數收報7,554點，升102點或1.37%；德國DAX指數收報14,181點，升112點或0.8%；法國CAC指數收報6,623點，升29點或0.44%。

●2022年第4季恒生指數檢討結果下月24日出爐。

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