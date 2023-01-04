Apple市值跌穿2萬億美元　供需問題惹憂慮...

外媒周二(3日)引述蘋果公司(Apple Inc.)多家零部件供應商消息指，因需求疲弱，Apple已通知有關供應商第一季減少AirPods、Apple Watch等產品的零部件生產。Apple周二收市下挫3.74%至125.07美元，市值跌至1.99萬億美元，失守2萬億美元大關，貴為最後一家2萬億美元市值俱樂部成員，最後都失守。

去年1月，Apple市值一度衝破3萬億美元，但目前較最高位已回落1萬億美元，降至2021年6月以來低位。去年股價瀉近27%，跑輸跌逾18%的標指。目前Apple仍是全球市值最高的科技股，其次是市值1.79萬億美元的微軟。

Apple去年市值蒸發1萬億美元，有專家認為，Apple股價大跌與其iPhone 14系列銷量不佳有一定關係。一是iPhone 14基本款在晶片、相機及屏幕等參數上沒有明顯提升，令很多消費者「唔buy」；二是全球智能手機市場整體委靡不振。

同時，Apple還面臨因代工廠疫情導致的產能問題。消息指，Apple正考慮iPhone 15系列今年上調機型配置和定價，務求讓基本款更吸引。此外，Apple在高端市場也正面臨Android手機廠商的進攻，尤其在摺機方面，專家認為若Apple遲遲未有相關產品，在高檔手機領域將被搶走一定的市佔率。

DA Davidson & Co.分析師Tom Forte表示，內地目前疫情對於Apple於2023年營運成果是最大不確定因素。

此外，內媒報道，從2023年3月1日起，iPhone 14之前的所有iPhone機型的保外電池服務費用將增加169元人民幣。截至2月底，保外電池服務的費用都將按照當前的價格收取。