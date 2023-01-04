【高盛推介】騰訊創近半年新高 資金積極兩邊部署
2023年01月04日 10:42
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周二(3日)突破340港元水平收市，升約3.4%，周三(4日)早段繼續抽升，最高見353元，繼周二再創近半年新高。現報352.4元，升約2.1%。據統計數據顯示，騰訊去年累計回購約9,097.86萬股，涉資超過337億元。騰訊於周二亦公布，於聯交所再回購97.82萬股，涉資約3.3億元。
觀察個股輪證資金流向，淡倉於周二獲資金趁高轉向流入，有約1,560萬元，為周二最多資金流入的個股相關資產。
觀察港股通資金流向，周二繼續買入騰訊，錄得約15.8億元資金淨買入。
騰訊購24706，行使價379.08元，2023年2月27日到期，實際槓桿10.0倍，高槓桿、低街貨。
騰訊購20180，行使價375元，2024年3月13日到期，實際槓桿3.3倍，貼價。
騰訊牛67325，收回價315元，行使價312.2元，換股比率500，槓桿比率8.9倍，相近收回價貼牛中街貨較低。
投資者如看淡，認沽證方面的高槓桿選擇可留意低面值騰訊沽(29397)。貼價選擇可留意騰訊沽(29392)。熊證方面可留意騰訊熊(58652)，遠熊選擇可留意騰訊熊(58124)，與現價有約20及30元收回距離。
騰訊沽29397，行使價277.8元，2023年3月27日到期，實際槓桿7.8倍，高槓桿、低面值。
騰訊沽29392，行使價294.8元，2023年3月23日到期，實際槓桿7.8倍，貼價。
騰訊熊58652，收回價370元，行使價373元，換股比率500，槓桿比率14.7倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
騰訊熊58124，收回價380元，行使價383元，換股比率500，槓桿比率10.9倍，近30元收回距離遠熊。
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