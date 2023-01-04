【高盛推介】阿里急漲創4個月新高　兩手準備部署

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴周二(3日)升約2.8%，周三(4日)早段再度抽升。開市隨即突破90港元，高開約2.4%後升幅持續擴大，最高見94.45元，創近4個月新高。現報94.4元，升約6.5%，升幅跑贏大市。有報道指阿里旗下新零售平台盒馬，於去年其核心業務盒馬鮮生已實現盈利。

觀察個股輪證資金流向，好倉於周二獲資金轉向流入，過去5個交易日計共錄得約1,040萬元資金流入。淡倉於上周三至上周五共錄得約340萬元資金流入後，周二獲資金轉向沽出。

阿里購29937，行使價120元，2023年6月7日到期，實際槓桿5.0倍，價外、低街貨。

阿里購28386，行使價100元，2023年4月21日到期，實際槓桿5.0倍，貼價。

阿里牛67326，收回價82元，行使價80元，換股比率100，槓桿比率6.6倍，相近收回價近牛中街貨最低。

阿里沽25840，行使價74.83元，2023年3月24日到期，實際槓桿5.6倍，高槓桿、低面值。

阿里沽22346，行使價85.73元，2023年3月23日到期，實際槓桿4.9倍，貼價。

阿里熊64360，收回價100元，行使價102元，換股比率100，槓桿比率11.3倍，相近收回價近熊中槓桿最高。

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