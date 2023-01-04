【高盛推介】阿里急漲創4個月新高 兩手準備部署
2023年01月04日 11:14
東網電視更多新聞短片
（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴周二(3日)升約2.8%，周三(4日)早段再度抽升。開市隨即突破90港元，高開約2.4%後升幅持續擴大，最高見94.45元，創近4個月新高。現報94.4元，升約6.5%，升幅跑贏大市。有報道指阿里旗下新零售平台盒馬，於去年其核心業務盒馬鮮生已實現盈利。
觀察個股輪證資金流向，好倉於周二獲資金轉向流入，過去5個交易日計共錄得約1,040萬元資金流入。淡倉於上周三至上周五共錄得約340萬元資金流入後，周二獲資金轉向沽出。
阿里購29937，行使價120元，2023年6月7日到期，實際槓桿5.0倍，價外、低街貨。
阿里購28386，行使價100元，2023年4月21日到期，實際槓桿5.0倍，貼價。
阿里牛67326，收回價82元，行使價80元，換股比率100，槓桿比率6.6倍，相近收回價近牛中街貨最低。
阿里沽25840，行使價74.83元，2023年3月24日到期，實際槓桿5.6倍，高槓桿、低面值。
阿里沽22346，行使價85.73元，2023年3月23日到期，實際槓桿4.9倍，貼價。
阿里熊64360，收回價100元，行使價102元，換股比率100，槓桿比率11.3倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2023年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載：http://www.gswarrants.com.hk 。