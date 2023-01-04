羅兵咸永道料本年度香港財赤1090億

會計師行羅兵咸永道預料，香港在2022/23財政年度將錄得1,090億港元赤字；期內整體財政收入為6,810億元，支出為7,900億元。

據該行最新預測，本年度利得稅及薪俸稅收入約2,348億元，稍低於政府原先預計的2,472億元。該行預料整體印花稅收入將錄得950億元；預計全年度賣地收入800億元，較原先預計的1,200億元低33%。預計的7,900億元整體支出總額，與原先預測的8,073億元相近。該行估計，截至2023年3月31日的財政儲備為8,481億元，相當於約12個月的政府總開支。

該行中國南部及香港地區稅務主管合夥人李尚義預計，受疫情持續、地緣政治問題和經濟衰退等多項挑戰，政府支出將繼續維持在較高水平。他指出，雖然對財政儲備在未來一年恢復正增長有信心，尤其是在重新開關之後，但政府亦應就基礎設施融資作長遠的計劃，考慮採用基礎設施融資證券化和基礎設施基金等其他方式。

李補充，希望看到更多有效的稅收和非稅收優惠措施支持支柱產業和新興產業，以振興香港經濟，並通過在大灣區的合作以及利用即將成為區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）的成員的優勢，進一步提升香港的競爭力。

為幫助企業和市民走出「疫」境及提升香港競爭力，該行敦促政府考慮為特定行業和人才提供稅收和非稅收支持。同時，為減輕企業和市民的財政負擔，該行建議政府繼續提供2022/23年度利得稅、薪俸稅及個人入息課稅100%寬減，並增加上限至每宗2.5萬元。

此外，由於薪俸稅下的免稅額已至少4年未有作出調整，該行亦建議將所有免稅額增加至少10%。隨着近期利率上升，他們建議將居所貸款利息扣除上限提高至每課稅年度15萬元，並將最長扣除期延長至25年，同時建議針對住宅租金扣除上限進行同等調整。