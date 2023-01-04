渣打中國獲准參與國債期貨交易

渣打中國宣布，經相關監管機構同意，成為國內首家獲准參與國債期貨交易的在華外資銀行，並通過期貨公司開戶的方式，順利完成首筆國債期貨交易。

該行指，自債券通「北向通」開通以來，中國債券市場的國際化程度不斷提高，海外投資者對於中國債券市場的接受度也顯著提升。作為重要的利率風險管理工具，國債期貨市場的開放將進一步完善國債基準利率曲線，使境內外投資者更好地參與國內債券市場，促進中國債券市場持續開放和人民幣國際化。

渣打銀行亞洲區行政總裁洪丕正表示，中國作為全球經濟增長的重要引擎之一，能夠為全球投資者提供投資機遇。隨着外資投資中國的渠道日益通暢，風險管理配套日益完善，相信全球投資者參與中國資本市場的深度和廣度也將持續提升，並通過中國資產的多元化配置，從日益開放的中國市場中收益。該行亦將繼續連接中國與海外市場，並致力於為中國資本市場的開放和高質量發展做出應有的貢獻。

渣打中國總裁、行長兼副董事長，區域行政總裁(中國及日本)張曉蕾表示，中國擴大高水平開放，特別是在更高水平上持續推動金融開放，為該行在國內國際兩個市場提供了巨大的發展機遇。該行將繼續支持全球投資者深度參與中國資本市場，支持中國資本市場進一步提升價格發現功能和服務實體經濟的能力。