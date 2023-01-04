羅兵咸：建議港府續推稅預寬減助市民走出「疫」境

港府正就2023至2024年度財政預算案進行公眾諮詢，會計師行羅兵咸永道敦促政府考慮為特定行業和人才提供稅收和非稅收支持，同時建議政府繼續提供2022/23年度利得稅、薪俸稅及個人入息課稅百分百寬減，並增加上限至每宗2.5萬元，以助企業和市民走出「疫」境及提升香港的競爭力。羅兵咸永道香港稅務合夥人王曉彥又建議政府再派消費券，總金額約3,000至5,000元，分3期派發，以刺激本地消費及提振經濟，亦不會對財政造成過大負擔。

該行亦建議，隨着近期利率上升，將居所貸款利息扣除上限，提高至每個課稅年度15萬元，並將最長扣除期延長至25年；建議考慮恢復資本投資者入境計劃；提供住房補貼等吸引海外人才；又指政府可考慮將股票印花稅下調至疫情前水平，與新加坡看齊。該行香港稅務合夥人王建華表示，隨環球經濟逐步開放，希望可以吸引更多集資及資金活動、人才鏈來香港。

至於樓市「撤辣」，王曉彥指出，這是複雜的問題，應先作全面諮詢，相信政府會考慮經濟發展及復甦情況，又認為「明日大嶼」是長期計劃，工程會否繼續，政府會「計掂數」。

隨着世界各地逐步解除旅行限制和檢疫要求，王氏認為，香港需要再次為旅遊復甦做好準備，使經濟增長恢復到疫情前的水平，鼓勵政府與其他大灣區城市合作，共同發展及推廣海運及飛機租賃業務，並建議政府也可考慮利用財政和非稅收措施以鼓勵綠色航運和碳追蹤。