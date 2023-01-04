道期向好 金價升1%

●美匯指數報104.2；港匯見7.8184；離岸人民幣(CNH)報6.8898；美元兌日圓報130.2；歐元企1.0602，英鎊處1.2036。金價升1%，報1,862美元。油價受壓，布油報81.66美元，紐油報76.48元。比特幣企1.6萬美元水平。道指期貨升54點。

●市後關注點

23:00 美國12月ISM製造業採購經理指數(PMI)

-大和料螞蟻集團監管整改告一段落，最早或下半年進行IPO。

-花旗上調維達目標價及評級。

●中國經濟：

-疫情拖累？據報內地擬暫緩晶片巨額投資。

-中國金穩委據報要求對優質房企予融資支持，建議制定白名單。

-星展：外資或重返A股，揀股睇可持續利潤及現金流。

●格林斯潘︰聯儲收緊幣策，美陷衰退為最有可能結果。

●香港經濟：

-羅兵咸永道料本年度香港財赤1090億。

-羅兵咸：建議港府續推稅預寬減助市民走出「疫」境。

●美股：

-Apple市值跌穿2萬億美元，供需問題惹憂慮...

-高盛消費者部門主管辭任，不再任合夥人。

●黑田東彥：日央行維持寬鬆幣策，以實現通脹目標及工資增長。

●加密貨幣：

-FTX「薯條哥」否認全部控罪，10月正式聆訊。

●渣打中國獲准參與國債期貨交易。