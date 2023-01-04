道期向好 金價升1%
2023年01月04日 16:11
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●美匯指數報104.2；港匯見7.8184；離岸人民幣(CNH)報6.8898；美元兌日圓報130.2；歐元企1.0602，英鎊處1.2036。金價升1%，報1,862美元。油價受壓，布油報81.66美元，紐油報76.48元。比特幣企1.6萬美元水平。道指期貨升54點。
●市後關注點
23:00 美國12月ISM製造業採購經理指數(PMI)
●恒生指數全日收報20,793點，升647點或3.22%；國企指數收報7,065點，升231點或3.39%；科技指收報4,427點，升193點或4.58%。主板成交約1,496億港元。https://bit.ly/3GlSfPk
-大和料螞蟻集團監管整改告一段落，最早或下半年進行IPO。
-花旗上調維達目標價及評級。
●滬綜指收升7點，內房、造紙、家電板塊表現較好。相反，煤炭、有色金屬板塊偏軟。https://bit.ly/3GCnTcs
●中國經濟：
-疫情拖累？據報內地擬暫緩晶片巨額投資。
-中國金穩委據報要求對優質房企予融資支持，建議制定白名單。
-星展：外資或重返A股，揀股睇可持續利潤及現金流。
●格林斯潘︰聯儲收緊幣策，美陷衰退為最有可能結果。
●香港經濟：
-羅兵咸永道料本年度香港財赤1090億。
-羅兵咸：建議港府續推稅預寬減助市民走出「疫」境。
●美股：
-Apple市值跌穿2萬億美元，供需問題惹憂慮...
-高盛消費者部門主管辭任，不再任合夥人。
●黑田東彥：日央行維持寬鬆幣策，以實現通脹目標及工資增長。
●加密貨幣：
-FTX「薯條哥」否認全部控罪，10月正式聆訊。
●渣打中國獲准參與國債期貨交易。