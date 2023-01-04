【產經直播】港股強勢　恒指衝上幾多點？

港股踏入新年後愈升愈有，周三(4日)大升647點，以全日高位20,793點收市，成交近1,500億。恒指兩日累升逾千點，升勢沒法擋？仲有幾大上升空間？投資者咪亂做淡？另一邊廂，隔晚美股於今年首個交易日則先升後跌，市場觀望美國聯儲局於今晚公布上月會議紀錄。外圍憂慮經濟衰退，氣氛偏淡，會否反過來拖累港股？

內房股表現優秀，中指研究院公布，內地今年元旦假期(12月31日至1月2日)多市新樓成交面積按年升逾兩成，其中廣州增幅更達1.3倍。早前中央接連出招救樓市，市場數據反映政策逐步顯效？惟銷售表現好轉情況集中在內地一線城市，三四線城市仍舊低迷，整體需求尚待恢復，投資者宜以審慎為上策？

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