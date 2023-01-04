中誠信：內地今年整體發債料進一步改善

中國債券市場承壓，中資信用評級機構中誠信亞太副總裁楊珺皓表示，在岸一級債券市場去年共發行13.5萬億人民幣信用債，按年跌8%，淨融資規模按年大跌五成至1.1萬億元人民幣，主要受制於信用債需求減弱、房地產「三條紅線」等監管規定，亦有信用債推遲發行。

他續指，信用債的融資結構方面，國企或央企發行佔九成以上，但在監管部門推出扶持各項民企融資計劃下，民企發行信用債的情況已有改善，但佔比仍較弱。另外，受疫情影響較大的行業，如交通運輸、房地產和汽車等資金淨流出情況明顯。內地經濟活動過去兩年受疫情影響，特別是去年首兩個季度，即使在第三季日漸復常，但經濟及消費仍然疲弱，加上房地產市場受壓，發債企業營運仍然面對較大挑戰。

不過，他提到，隨着內地放寬房地產融資政策，以及調整防疫措施，內地信用債收益率已回升。受惠地方政府推出防範風險措施，以及企業緩解債務風險，去年新增違約額約343億元人民幣，按年大減82%，亦是近5年最低水平，但強調房地產行業整體風險仍然存在，從信用評級下調可以反映。

他指，內地經濟在疫情下未恢復，民企仍面對經營風險，加上美國持續加息及縮減資產負債表，影響中資企業發行境外債的意欲，但隨着內地調整防疫政策等，相信今年整體發債情況可以進一步改善。