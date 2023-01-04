FSMOne香港：料港股全年「有波幅、冇升幅」　目標價2萬點

FSMOne(香港)投資組合管理及研究部總監沈家麟預計，恒指今年全年走勢呈「先高後低」、「有波幅、冇升幅」，目標價只有20,000點，對應目標市盈率為10倍，甚至低於港股周三收市。雖然如此，港股相對美股而言下行空間不多，再考慮今年企業盈利增速料達13%，對外資有吸引程度，值博率較多。

他相信，內地經濟防控放鬆的因素已經被市場完全、甚至過分計入，只是內地救經濟的決心出乎市場預料，「（市場）依家都係炒緊呢樣嘢」，但市場炒作可能到第一季已經炒得「七七八八」。他預計當局第一季繼續推出一些刺激措施，因為單靠去年11至12月份的放水措施，並不足以解決內地房地產債務問題。而在全面放寬疫情防控後，內地經濟尤其是內需將會逐步回歸至正常水平，但在全球經濟增長放缓下，外貿萎縮將影響內地出口和製造業，將壓制中港股市的估值進一步修復。

美股方面，他表示，目前美股估值仍然處於較高水平，甚至遠高於過去衰退期的平均水平 ，反映估值仍有進一步下殺風險。基本面方面，業績爆雷、下修盈利指引的風險巨大，尤其是當經濟步入衰退時。在盈利、估值下殺的背景下，但市場仍末完全計人上述利淡因素 ，美股的投資價值仍未吸引。沈看好價值股中的防守型板塊，如健康護理和必需消費等。

他補充，基本情景是環球主要央行今年內不會有重要貨幣政策轉變，以免重犯當年貨幣政策過早轉寬鬆的錯誤，但這預測的前提取決於經濟不會出現硬著陸或者一些難以預料的信貸事件。