代理料今年工商舖市場復甦　按年反彈3成

香港近月持續放寬防疫措施，中港兩地逐步解除出入境限制，有代理行預計2023年工商舖市場將會復甦，料全年交投將增至約5,800宗，按年反彈約三成。

鋑聯控股行政總裁(工商舖)盧展豪表示，去年受第5波疫情及加息等因素影響，加上政府防疫措施較為保守，導致工商舖成交量下挫，連同逾億元公司轉讓成交，全年錄4,490宗買賣，涉額約837.2億港元，按年皆大跌約35.9%。不過，隨着香港復常在即，預計工商舖市場投資氣氛將會恢復穩定，全年買賣料較去年增加約三成，當中以寫字樓及商舖增幅較為顯著。

美聯旺舖董事梁國文指出，去年爆發第五波疫情，加上聯儲局加息及中港貨運尚未完全恢復，香港經濟連續三個季度陷入收縮，舖市氣氛受到打擊，全年買賣錄1,182宗，成交金額約233.4億港元，按年下跌34.9%及40.8%。不過，政府早前已宣布取消多項防疫措施，計劃明年起逐步恢復與外地的來往，預計來港的旅客將會增加，零售氣氛有望恢復，預料核心區商舖租售價均可望按年上升約10%至15%，同類買賣亦料增約30%至約1,550宗水平。

寫字樓方面，美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥指出，去年環球經濟疲弱、港股表現低迷，全年商廈成交797宗，按年下跌約41.2%，成交額亦挫約43.5%至218.8億元。同時，往來香港進行商務活動的國際及內地企業因疫情受阻而減少，對甲廈需求構成壓力，截至去年12月底中環甲廈空置率為8.3%，東九龍更錄16.8%，拖累整體甲廈空置率升至10.3%。

但隨着經濟及社會逐步復常，相信內地及海外企業再次來港，帶動需求回升，交投亦會見好轉。預計今年甲廈交投將增約四成至1,100宗，售價將有5%以內增長，租金則料升約5%。

此外，美聯工商董事陳偉志表示，去年全年工廈成交亦按年減少約34.4%至2,511宗，展望2023年，受惠中港兩地疫情防控措施放寬，預期今年工廈租售價有望錄得5%至10%的增幅，全年成交料增約25%至3,150宗。