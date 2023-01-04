中資信貸評級機構籲金管局將其納入外部認可評級機構名單

中國債券市場規模愈趨龐大，惟目前中資信貸評級機構與國際信貸評級機構標準各異，有中資評級機構倡實行「雙軌制」，同時期望香港金融管理局盡快將中資信貸評級機構納入外部認可評級機構的名單，讓投資者有多一個評級作參考，相信有助中國債市長遠健康發展。

目前在港提供信貸評級服務須持有香港證監會第10類牌照，中誠信亞太副總裁楊珺皓表示，最大債券投資市場為金融機構，而在金管局所認可外部信用評級機構名單中，包括國際三大評級機構，亦有日本及印度的評級機構，唯獨缺乏中資評級機構，期望監管機構在審視評級機構列入名單時，能一視同仁。

中証鵬元國際首席評級官陳科指出，未獲納入金管局的名單中，將影響受監管的金融機構是否認購只有中資信貸評級機構進行評級的產品，因有關評級會被視為無效，風險將歸屬最高級評，對銀行的資本成本高，因而卻步。

他提到，現時監管機構最關注是中資信貸評級機構沒有足夠的評級歷史作評核，但認為債券違約並非常態事件，而申請成為認可名單亦不是常有的事，若要求信貸評級機構要有數十年的評級往績，信貸評級將永遠由國際三大信貸評級機構所壟斷，建議當局可參考歐盟的做法，以信貨評級機構的歷史回溯(back testing)數據作審核評級考量，讓各機構在「公平舞台上競爭」，強調評級最終能否往接納，由市場及金融機構決定。

陳氏又透露，該公司已就就納入名單事件，與金管局溝通了一至兩年時間。聯合國際高級董事游志文相信，要改變本港監管機構以評級歷史作評核的做法，不是一時三刻可以做到，但隨着國際形勢改變或有希望。

內地境內債券主要以中資信貸評級機構給予評級，雖然國際信貸評級自2019年起進入內地市場，並為銀行間債券給予評級，但兩者的評級有距離，通常是中資信貸評級會比國際的高。陳科解釋，中資機構對內地的了解及認識比國際機構深入，而且掌握內地市場資訊亦會較快，因此兩者會有差異。

他指出，內地的信貸評級機構已運作一段很長時間，而建立一套全新且具認受性的評級機制花費時間長，認為中國債市要與國際水平接軌，因此建立在現有的基礎上，再另加國際機制，以「雙軌制」形式為內地債券評級，能有效提升市場信譽和認受性，並增加國際市場的接受程度，對中國債市積極開放有利好作用。