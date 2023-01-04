多點與數碼港簽合作協議　加大在港投資

數碼港與中國智慧零售方案及軟件即服務(SaaS)平台服務商多點(DMALL)簽署合作協議，成為港府上月中發表《香港創新科技發展藍圖》後，首間引進數碼港的龍頭企業，有助落實推動科技產業發展，實現香港「新型工業化」的策略。多點創辦人張文中預告，公司將加大在香港的投入，吸引更多香港及全球的數碼科技人才加盟。同時將利用自身先進且成熟的數碼化解決方案，推動香港數碼經濟發展、建設智慧香港。

多點將於數碼港成立世界級零售科技數碼體驗中心推廣零售科技，並共同推動香港、以至整個大灣區的中小企數碼轉型。張文中表示，公司的數碼化業務在香港、東南亞、歐洲落地，而國際業務亦正快速發展，相信與數碼港合作，將進一步加快公司於香港以至大灣區的巿場拓展，同時以香港為基礎，推動國際化進程。同時以公司的經驗及技術，連接數碼港龐大的本地科創網絡及支援計劃，為從事數碼經濟相關的科創公司及中小企，提供支援，擴大發展空間，推動香港數位經濟產業鏈發展。

數碼港主席陳細明表示，數碼港一直致力推動智慧生活，以科技提升顧客的消費體驗。今次與多點合作，結合其成熟先進的銷售科技及智能物聯網，以及龐大的夥伴物流網絡，為發展零售營商以至推廣智慧生活，注入創新動能，正好呼應政府剛推出的《香港創新科技發展藍圖》，透過引進龍頭企業，完善創科生態圈。