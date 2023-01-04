佳兆業：去年交付逾2萬套房

佳兆業在微信對外表示，集團出險以來，積極推進風險化解工作，並且初具成效。去年佳兆業陸續引入中信系、招商蛇口、長城資產、中國信達等央企和資產管理公司(AMC)，率先探索出多條切實可行的紓困路徑，相繼盤活核心優質資產。隨着合作的深入推進，資產盤活提速，佳兆業全國各地項目全面復工復產复銷，整體工程進度穩步推進，為「保交樓」提供有力保障。

在推進保交樓的過程中，一方面，集團全方位協調各方，提前鋪排項目復工資金計劃，全力推進工程進度。另一方面，從總部、區域公司到項目部，佳兆業密切溝通金融機構、相關債權人、施工單位及材料供應商，制定切實可行、符合多方利益的復工方案，獲得各方對保交付的支持。為確保業主的資金安全，佳兆業部分重點項目在政府的引導下已引入資金監管帳戶機制，做到專戶專存、專款專用、全程監管、節點控制，以確保項目能安全交付到業主手中。