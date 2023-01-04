佳兆業：去年交付逾2萬套房
2023年01月04日 19:41
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仍在停牌的佳兆業集團(01638)表示，集團持續落實「保民生、保交付、保品質」工作，去年在深圳、廣州、上海、杭州、南京、惠州、武漢、長沙等多個城市，累計交付29個項目、35批次、超2萬套房源。
佳兆業在微信對外表示，集團出險以來，積極推進風險化解工作，並且初具成效。去年佳兆業陸續引入中信系、招商蛇口、長城資產、中國信達等央企和資產管理公司(AMC)，率先探索出多條切實可行的紓困路徑，相繼盤活核心優質資產。隨着合作的深入推進，資產盤活提速，佳兆業全國各地項目全面復工復產复銷，整體工程進度穩步推進，為「保交樓」提供有力保障。
在推進保交樓的過程中，一方面，集團全方位協調各方，提前鋪排項目復工資金計劃，全力推進工程進度。另一方面，從總部、區域公司到項目部，佳兆業密切溝通金融機構、相關債權人、施工單位及材料供應商，制定切實可行、符合多方利益的復工方案，獲得各方對保交付的支持。為確保業主的資金安全，佳兆業部分重點項目在政府的引導下已引入資金監管帳戶機制，做到專戶專存、專款專用、全程監管、節點控制，以確保項目能安全交付到業主手中。