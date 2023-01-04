【平過9年前】北角民眾大廈兩房570萬易手　呎價9283元

二手市場旺量不旺價，港島樓成交呎價約九千元「有交易」，北角民眾大廈兩房單位，累減290萬元，以570萬元轉手，呎價約9,283元，較約9年多前購入價帳面低約60萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21日昇蔡嘉駿稱，北角民眾大廈高層C室，實用面積約614方呎，兩房間隔，去年11月放售開價860萬元，減價至570萬元售出，減幅達33.7%，呎價約9,283元，原業主於2013年3月以630萬元購入，帳蝕60萬元，連使費實際損失近100萬元。

●中原李嘉儀表示，柴灣居屋樂軒臺3座低層K室，實用面積約426方呎，兩房間隔，望平台出入口，未補價第二市場以255萬元易手，呎價約5,986元，新買家屬於白居二買家。

●中原楊文傑稱，鰂魚涌華蘭花園雅蘭閣中層B室，實用面積約376方呎，兩房間隔，去年10月放盤，叫價700萬元，最終累減100萬元，以600萬元易手，呎價約15,957元，新買家屬於上車客。

●美聯陳凱廸指，西半山時樂花園低層A室，實用面積約365方呎，兩房間隔，原先叫價約750萬元，並獲外區用家垂青，議價後以690萬元易手，呎價約18,904元。

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九龍區

●中原郭麗娟表示，茶果嶺麗港城5座低層C室，實用面積約517方呎，兩房間隔，放盤兩個月，最初開價680萬元，其後調整至650萬元，最終以635萬元成交，呎價約12,282元。

●中原曾文慧指，大角咀灣豪庭4座高層A室，實用面積約326方呎，兩房間隔，望內園景，去年9月開價660萬元，10月隨即調整至600萬元，惜仍乏人問津，直至近日才以568.8萬元沽出，呎價約17,448元。

●中原許永生透露，長沙灣泓景臺5座低層E室，實用面積約504方呎，兩房間隔，享內園景及泳池景，最初開價788萬元，議價後以785萬元成交，呎價約15,575元，新買家為同區投資客。

●香港置業黎俊華指，長沙灣昇悅居7座中層A室，實用面積約511方呎，兩房間隔，望泳池景及園景，以約885萬元放盤約3星期後，經議價後減價至822萬元，呎價約16,086元，新買家為首置客。

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新界區

●利嘉閣黃珉晟表示，將軍澳維景灣畔1座低層H室，實用面積約516方呎，兩房間隔，望開揚市景及海景，以730萬元易手，呎價約14,147元，原業主於2009年8月以294萬元購入，持貨約13年帳面賺436萬元離場。

●利嘉閣指，將軍澳中心8座中層B室，實用面積約438方呎，兩房間隔，望內園景，以648萬元易手，呎價約14,795元，屋苑上月錄17宗二手買賣，現時約有220個單位放盤，入場價由620萬起。

●美聯黃麗貞稱，將軍澳居屋富康花園7座低層H室，實用面積約592方呎，三房間隔，未補價第二市場最初開價520萬元放盤，近日減價至505萬元獲綠表客承接，呎價約8,530元。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山天宇海5B座高層B室，實用面積約689方呎，三房間隔，放盤兩個月，原先叫價900萬元，減20萬元，終獲買家880萬元承接，呎價約12,772元，原業主於2015年1月購入上址，持貨約8年帳面獲利223元離場。

●美聯陳少鴻表示，馬鞍山中心1座高層H室，實用面積約468方呎，兩房間隔，新買家見樓價尋底回升，故放棄定期存款，入市買樓，議價48萬元，終以640萬元成交，呎價約13,675元。

●中原陳鴻霆稱，馬鞍山區1月暫錄約10宗二手買賣，馬鞍山新港城P座高層2室，實用面積約337方呎，兩房間隔，放盤時開價約550萬元，議價後減價30萬元，以520萬元沽出，呎價約15,430元，新買家為用家。

●世紀21奇豐李仕明指，大圍居屋美柏苑低層6室，實用面積約447方呎，兩房間隔，未補價第二市場開價520萬元，放盤3個月，減價32萬元，最終以488萬元沽出，呎價約10,917元，原業主帳面獲利236萬元，單位升值約1倍。

●美聯黃錦瀚表示，沙田第一城46座室高層H室，實用面積約304方呎，兩房間隔，原業主移民，故放售單位套現，新買家把握新年假期成功入市，以470萬元購入，呎價約15,461元。

●世紀21奇豐李嘉文稱，沙田第一城26座高層B室，實用面積約447方呎，三房間隔，放盤長達1年3個月，叫價790萬元，累減130萬元，減幅約16.5%，以660萬元成交，呎價約14,765元，原業主持貨約8年帳面獲利15萬元，期內升值約2%。

●中原曾展鵬指，沙田花園城3期雅蘭苑中層I室，實用面積約302方呎，兩房間隔，6月份放盤時叫價約530萬元，經多番減價後，最終以408萬元易手，累減122萬元，呎價約13,510元，新買家為上車客。

●美聯林靖如表示，沙田溱岸8號2座中層A室，實用面積約1,382方呎，四房間隔，獲家庭客垂青，原先開價2,980萬元，新買家為區外換樓客，議價200萬元，終以2,780元成交，呎價約20,116元。

●中原杜文俊稱，沙田及大圍區1月暫錄約16宗二手買賣，其中富豪花園I座中層A室，實用面積約465方呎，兩房間隔，去年8月放盤時叫價約670萬元，日前議價後以570萬元易手，累減100萬元，呎價約12,258元，新買家為用家。

●中原吳嘉權表示，火炭駿景園5座中層C室，實用面積約594方呎，兩房間隔，放盤時開價約830萬元，雙方議價後以790萬元易手，累減40萬元，呎價約13,300元，新買家為同區換樓客。

●祥益林家倫指，天水圍嘉湖山莊景湖居12座高層C室，實用面積約546方呎，三房間隔，區內租客有意上車，考慮日後通關更難入市，議價價後以548萬元購入上址自用，呎價約10,037元。

●祥益黃慶德稱，屯門居屋龍門居13座高層F室，實用面積約431方呎，兩房間隔，外區白居二中籤者，見單位位於高層，又附設雅裝，可即買即住，加上屋苑可承做較長年期的按揭，未補價第二市場以295萬元購入自用，呎價約6,845元。

●祥益黃文樂透露，屯門海麗花園1座高層C室，實用面積約428方呎，兩房間隔，區內首置客見單位附設裝修，雖然原業主未有提供議價空間，亦決定以440萬元購入自住，呎價約10,280元。

●中原陳逸承指，屯門區1月暫錄逾15宗二手買賣，其中卓爾居1座高層B室，實用面積約511方呎，兩房間隔，叫價750萬元，新近以688萬元沽出，累減62萬元或約8.3%，呎價約13,464元，買家為首置家庭客。

●中原連殷彤表示，屯門海典軒1座低層F室，實用面積約457方呎，兩房間隔，去年8月放盤，開價660萬元，期內多次下調叫價，最終以580萬元獲承接，呎價約12,691元，減幅約12%，原業主於2018年1月以550萬元買入，帳面只獲利30萬元。

●美聯陳偉健稱，葵涌新葵芳花園C座低層6室，實用面積約408方呎，兩房間隔，最初放盤叫價630萬元，在加息及其他因素的影響下，下調至520萬元，近日獲上車客洽購，終以520萬元成交，較最初叫價累減110萬元，呎價約12,745元。

●中原陳麗嫦透露，荃灣區1月暫錄約16宗二手買賣，較上月同期增逾四成，荃灣全．城滙7座中層D室，實用面積約524方呎，兩房間隔，叫價1,020萬元，吸引區內換樓客承接，議價後以980萬元成交，呎價約18,702元，單位約5年多帳面升值約23%。

●中原王壹鳴表示，荃灣海之戀‧愛炫美5C座高層A室，實用面積約524方呎，兩房間隔，享海景，去年中最初以1,200萬元放盤，連月減價，新近以1,000萬元沽出，呎價約19,084元，新買家為上車客。

●利嘉閣曾定杰透露，青衣盈翠半島11座中層H室，實用面積約522方呎，兩房間隔，望內園景，原業主放盤近半年，最初叫價約918萬元放售，惟一直未獲承接，及後降價約178萬元，以740萬元成交，呎價約14,176元。

●中原黃國強表示，青衣區上月錄約87宗二手買賣，創出一年半新高，居屋海悅花園1座低層D室，實用面積約590方呎，三房間隔，去年8月已補價自由市場叫價730萬元，12月減至580萬元，同區客議價後以550萬元承接，呎價約9,322元。

●香港置業熊建明指，馬灣珀麗灣25座中層H室，實用面積約490方呎，兩房間隔，望內園景，去年12月以550萬元放售，首置客帶票翻睇上址後即場還價，減至518萬元易手，呎價約10,571元。

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