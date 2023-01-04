內地加大支持優質房企融資 內房債務危機見曙光？
2023年01月04日 21:15
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中國對房地產行業的調控政策正全面放寬！據報內地監管部門計劃深化對樓市的支持舉措，國務院金融穩定發展委員會傳出已指導證券和銀行業監管機構，重點支持「系統重要性」房企的資產負債表，甚至早於2021年8月暫停的住宅類房地產私募基金，亦有望重啟新增備案，為房企融資打通各大渠道，全力化解內房債務危機，消息撐起內房股股價。
該等優質房企的界定標準除屬於「系統重要性」房企，據報也包括核數師連續3年對財報發出無保留意見，及沒有公開市場違約在內的重大不良紀錄；金融及監管機構或會設定優質房企「白名單」。
房產私募基金傳恢復備案
同時，消息指中國證券投資基金業協會近期口頭指導多家地產私募基金，表明此前被叫停的房地產私募基金可恢復新增備案。據指金融委亦要求對系統重要性的房企給予更多融資支持。此外，中國人民銀行廣州分行已積極指導轄內金融機構為優質房企辦理「內保外貸」業務，即房企抵押內地資產，再在境外取得貸款，用於歸還境外到期貸款。
深陷債務重組難題的民營房企，周三(4日)亦加入報喜之列，融創中國(01918)旗下融創房地產集團公布，總計160億元人民幣的境內債券整體展期方案已獲債券持有人會議表決通過，將緩解融創未來3至4年的流動性壓力。
受多重利好消息刺激下，內房股周三狂飆，旭輝控股(00884)急漲13.15%、新城發展(01030)及時代中國控股(01233)雙雙升逾一成。龍湖集團(00960)及碧桂園服務(06098)更各升逾11%，為全日兩大升幅藍籌。另一藍籌碧桂園(02007)亦升7.43%。
百大房企上月銷售挫三成
惟內房銷售實情未全面回穩，深圳樓市去年二手住宅成交僅約2.17萬套，按年接近腰斬，月均成交更不足2,000套。碧桂園公布，去年12月單月權益合同銷售額僅約220.3億元人民幣(下同)，屬年內單月最少，按月減15.3%。內媒統計，該企全年合同銷售額約3,574.6億元，按年料跌近36%。萬科企業(02202)12月合同銷售額則達397.6億元，雖按月彈升三成，惟累計全年仍按年挫33.58%，至4,169.7億元。
摩根大通指，房企同業間銷情分歧巨大，單計去年12月，百大房企合同銷售按年跌30%，較11月的25%跌幅擴大，但國企內房已重上復甦軌道。該行認為，整體內房銷售疲弱情況將持續多數個月，顯著復甦或要待今年第三季。