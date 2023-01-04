內地加大支持優質房企融資　內房債務危機見曙光？

中國對房地產行業的調控政策正全面放寬！據報內地監管部門計劃深化對樓市的支持舉措，國務院金融穩定發展委員會傳出已指導證券和銀行業監管機構，重點支持「系統重要性」房企的資產負債表，甚至早於2021年8月暫停的住宅類房地產私募基金，亦有望重啟新增備案，為房企融資打通各大渠道，全力化解內房債務危機，消息撐起內房股股價。

該等優質房企的界定標準除屬於「系統重要性」房企，據報也包括核數師連續3年對財報發出無保留意見，及沒有公開市場違約在內的重大不良紀錄；金融及監管機構或會設定優質房企「白名單」。

房產私募基金傳恢復備案

同時，消息指中國證券投資基金業協會近期口頭指導多家地產私募基金，表明此前被叫停的房地產私募基金可恢復新增備案。據指金融委亦要求對系統重要性的房企給予更多融資支持。此外，中國人民銀行廣州分行已積極指導轄內金融機構為優質房企辦理「內保外貸」業務，即房企抵押內地資產，再在境外取得貸款，用於歸還境外到期貸款。

百大房企上月銷售挫三成

摩根大通指，房企同業間銷情分歧巨大，單計去年12月，百大房企合同銷售按年跌30%，較11月的25%跌幅擴大，但國企內房已重上復甦軌道。該行認為，整體內房銷售疲弱情況將持續多數個月，顯著復甦或要待今年第三季。