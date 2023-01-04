中港通關在望　發展商加推新盤

通關在望，新盤市場起動，有發展商隨即公布加推單位，並落實周日展開新一輪銷售。同時，有市區樓盤以折實平均呎價約17,069元加推23伙餘貨，較一年多前做價低近一成。

●粉嶺北ONE INNOVALE第3期加推108伙

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，該盤於聖誕連假至元旦長假期間的銷情理想，共錄得45宗成交，成交金額近2億元。為回應市場需求，是日加推108伙。新一批單位實用面積介乎231至683方呎，折實售價由342.98萬至942.92萬元，折實呎價由13,608至15,528元。

上述新一批包括首次推出的D座單位，而是次入場戶為D座1樓22室，實用面積231方呎，開放式間隔，折實呎價約14,848元。此外，項目同日上載銷售安排，落實周日(8日)起發售113伙，包括以價單形式賣108伙及招標發售5伙地下花園特色戶。

●元朗Grand YOHO第二期招標賣8伙

該批單位實用面積介乎755至1,684方呎，戶型涵蓋三房至五房間隔，當中4伙屬於特色戶，包括8座50樓A室，實用面積1,684方呎，屬複式連天台戶，設有五個睡房，連108方呎平台及453方呎天台，天台附設按摩池。招標期由1月8日至6月30日，期間每日下午4時招標及下午5時截標。

●旺角利‧晴灣23加推23伙 本月15日起開售

由市建局等合作發展、樓齡約1年多的旺角利‧晴灣23，周三(4日)上載價單4號，提供23伙，一房單位售價由497.3萬港元起。項目同日上載銷售安排，落實本月15日起發售該批單位。

價單提供的單位戶型涵蓋一房至三房間隔，實用面積由283至584方呎，不設折扣，售價由497.3萬至987.9萬元，呎價由15,950至17,926元。當中，入場戶為3樓C室，實用面積283方呎，一房間隔，呎價為17,572元。整批單位折實平均呎價約17,069元。

項目由周五(6日)起收票及對公眾開放現樓示範單位。據悉，樓盤位於3樓至8樓的25個單位由市建局持有，曾預留予「樓換樓計劃」的合資格準買家，現時則推出市場公開發售。

●油塘朗譽開放式戶售453萬元

●元朗錦田北山水盈洋房5,364萬元沽

路勁地產旗下元朗錦田北山水盈，新近以5,364萬元沽出洋房27號，實用面積3,180方呎，設升降機，四房間隔，連319方呎平台、1,039方呎花園及390方呎天台，成交呎價約16,868元。

●沙田大圍柏傲莊III累錄410宗終止交易