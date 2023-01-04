美股道指升逾百點　中概股普遍上揚、阿里ADR漲7%

美股周三早段靠穩，道指升159點，至33,295點；標指升29點，至3,853點；以科技股為主的納指升84點，至10,471點。

港股外圍方面，恒指夜期升5點，報20,937點，高水144點。熱門中概股普遍上揚，納斯達克金龍中國指數高開逾4%，成分股阿里巴巴高開7.5%表現突出，金山雲漲17.1%，寶尊電商漲10.6%，萬國數據漲9.2%，再鼎醫藥和達達集團至少漲7.7%。

其他個股方面，瑞銀將微軟(Microsft)的評級從「買入」下調至「中性」，理由是經過一系列的調查後，對該公司的雲業務部門Azure以及Office業務表示擔憂。微軟股價挫4%。

道指藍籌股、雲服務公司Salesforce的股價早段上漲約3.8%，此前該公司宣布了一項業務重組計劃，其中包括裁員約10%並關閉一些辦公室。

富國銀行將零售巨頭Target評級從「增持」下調至「與大市持平」後，後者股價下跌1.3%。富銀表示，Target的經營前景已經惡化，在更廣泛的經濟不確定性下，該股票不是一項有吸引力的投資。

默克藥廠獲美銀授予「買入」評級，其股價上漲了約1.7%。分析師指出，該公司持續的收入增長，以及在加強其抗癌藥物Keytruda的地位並減輕其專利到期時的影響方面取得的實質進展。

展望未來，明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡利表示，至少在未來幾次會議上繼續加息將是合適的，預計終端利率將在5.4%，聯儲局只有在確信通脹率正在回落至2%的目標時才能考慮降息。