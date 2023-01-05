東方日報B1：科企領港股兩日飆千點

事緣重慶銀保監局批准重慶螞蟻消費金融公司增加註冊資本的計劃，從80億元人民幣提高至185億元人民幣，以及同意螞蟻消金調整股權結構，意味着螞蟻集團可以為其消費部門籌集105億元人民幣，令市場憧憬內地當局對科技公司的監管風暴過去。

日資券商大和發表報告亦同意有關的講法，指出在螞蟻消金增加註冊資本後，該公司可提供達1.1萬億元人民幣的消費貸款；而隨着不確定性逐漸消退，剩下的關鍵問題是金融控股牌照何時到手。該行估計，今年3月全國兩會後，金融控股和徵信局牌照的申請進展或能夠加快。如果加上螞蟻集團能夠順利完成監管整改，該集團或最早可於今年下半年實現首次公開招股(IPO)。

恒生科技指數升4.58%，收報4,427點。恒生指數公司發表1月網誌，指即使受疫情影響，科指表現一直優於恒指、恒生中國指數及恒生綜合指數，但去年下半年疫情更嚴峻時，表現差距收窄，甚至於去年10月下旬一度跑輸恒指及國指。但預期隨着投資情緒改變，科指將再次跑贏。

截至去年11月底，資訊科技業市值達8.3萬億元，佔香港上市股票總市值25%，其次為金融業，佔20%。去年首11個月累計，資訊科技業的營業額達6.9億元，佔總營業額32%。