東方日報B1：科企領港股兩日飆千點
2023年01月05日 00:05
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恒指昨創逾5個月高位。(中新社)
踏入2023年，港股繼周二首個交易日「開門紅」後，恒生指數周三(4日)高開174點至20,319點後，反覆升穿俗稱「牛熊分界線」的250天平均線，創逾5個月高位，並以全日高位收市，升647點或3.22%，報20,793點，兩日累漲1,011點。主板成交額1,496.36億元，按日增24%。科技股領漲，近年備受監管風暴打擊致股價低殘的電商龍頭阿里巴巴(09988)，周三股價發威，全日漲8.74%，收報96.4元，成交額達112億元。
事緣重慶銀保監局批准重慶螞蟻消費金融公司增加註冊資本的計劃，從80億元人民幣提高至185億元人民幣，以及同意螞蟻消金調整股權結構，意味着螞蟻集團可以為其消費部門籌集105億元人民幣，令市場憧憬內地當局對科技公司的監管風暴過去。
日資券商大和發表報告亦同意有關的講法，指出在螞蟻消金增加註冊資本後，該公司可提供達1.1萬億元人民幣的消費貸款；而隨着不確定性逐漸消退，剩下的關鍵問題是金融控股牌照何時到手。該行估計，今年3月全國兩會後，金融控股和徵信局牌照的申請進展或能夠加快。如果加上螞蟻集團能夠順利完成監管整改，該集團或最早可於今年下半年實現首次公開招股(IPO)。
科網股氣氛一片大好，騰訊控股(00700)昨日股價漲4.57%，該企去年11月中宣布分派美團(03690)，合資格股東已於昨日收市截止，並在周四開市前除淨。按美團周三收市價181.3元計，每手騰訊獲派的10股美團價值為1,813元，折合回報為5.02厘。
與騰訊同系的閱文集團(00772)周三亦表現強勁，全日揚18.58%。值得注意的是，南下資金昨日淨買入50.1億元，買入股份三甲分別是中國移動(00941)、快手(01024)、騰訊，並且是連續8個交易日淨買入騰訊，累計約64.77億元。
恒生科技指數升4.58%，收報4,427點。恒生指數公司發表1月網誌，指即使受疫情影響，科指表現一直優於恒指、恒生中國指數及恒生綜合指數，但去年下半年疫情更嚴峻時，表現差距收窄，甚至於去年10月下旬一度跑輸恒指及國指。但預期隨着投資情緒改變，科指將再次跑贏。
截至去年11月底，資訊科技業市值達8.3萬億元，佔香港上市股票總市值25%，其次為金融業，佔20%。去年首11個月累計，資訊科技業的營業額達6.9億元，佔總營業額32%。
其他重磅股亦獲追捧，香港交易所(00388)、滙豐控股(00005)、友邦保險(01299)分別漲2.66至3.45%不等。信誠證券聯席董事張智威表示，恒指來到20,300點、20,400點水平，已經重上去年8月位置，預計香港步入「後復常」、「後通關」時代，經濟可望逐步回穩，料恒指首季上望22,500至23,000點，投資者宜候低吸納。